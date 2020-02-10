«Бавария» намерена приобрести Фирмино

«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Возможно, мюнхенцы предложат за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британская пресса.
Ранее стало известно, что «Бавария» собирается подписать защитника «Аякса» Сержиньо Деста.
Если попытаешься оспорить, то ты, вероятнее всего: максимально бездарно тратишь своё время, когда следишь за футболом.
живи с этим, игарёк))
Если попытаешься оспорить, то ты, вероятнее всего: максимально бездарно тратишь своё время, когда следишь за футболом.
живи с этим, игарёк))
Не вижу смысла парню уходить на понижение из лучшего клуба в мире в какую-то баварку. Тем более что понятно, что Ливерпуль вымучал трудом свою "эру подьема" и скорее всего будет претендовать на многие трофеи в ближайшие годы.
Не вижу смысла парню уходить на понижение из лучшего клуба в мире в какую-то баварку. Тем более что понятно, что Ливерпуль вымучал трудом свою "эру подьема" и скорее всего будет претендовать на многие трофеи в ближайшие годы.
Фирмино не захочет уходить из клуба где всё получается,
Баварцам нужна замена для Левандовски на перспективу
Да и искать будут скорее в Бундеслиге, где подешевле...
Фирмино не захочет уходить из клуба где всё получается,
Баварцам нужна замена для Левандовски на перспективу
Да и искать будут скорее в Бундеслиге, где подешевле...