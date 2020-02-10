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«Бавария» намерена приобрести Фирмино

10 февраля 2020, 08:35

«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Возможно, мюнхенцы предложат за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британская пресса.

Ранее стало известно, что «Бавария» собирается подписать защитника «Аякса» Сержиньо Деста.

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Мясорезка
Мясорезка
вчера в 09:44
Отличный вариант если Ливерпуль купит Мбаппе)
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Igo0rek
10 февраля в 14:20
Сейчас бы Фирмино сделать огромнейший шаг назад.
    Альфамен
    Альфамен
    10 февраля в 14:08
    Сумма смешная для такого игрока,Бавария перепутала Ливерпуль с Боруссией или Шальке....да и только идиот сейчас из Ливерпуля в Баварию перейдет.
    dzvinka
    dzvinka
    10 февраля в 13:50
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      10 февраля в 13:28
      не должен уйти, Роберто важный игрок в атаке у Клоппа
      shlifen
      shlifen
      10 февраля в 12:30
      Ливерпуль не продаст,
      Фирмино не захочет уходить из клуба где всё получается,
      Баварцам нужна замена для Левандовски на перспективу
      Да и искать будут скорее в Бундеслиге, где подешевле...
      Фридрих Гаус
      Фридрих Гаус
      10 февраля в 12:12
      что по этому поводу скажет Ливерпуль?
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      10 февраля в 11:25
      Фирмино конечно же крутой игрок) но вот чего то мне кажется, что в Баварии, он не будет так же крут как и в Ливерпуле
      Igo0rek
      Igo0rek
      10 февраля в 10:11
      Сейчас бы Фирмино сделать огромнейший шаг назад.
      MaxRnD
      MaxRnD
      10 февраля в 10:10
      Некисло
      Dudikoff
      Dudikoff
      10 февраля в 10:01
      С такими суммами бундеслигу нужно продолжать шерстить
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