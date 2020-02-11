Де Росси: «Случалось, что мы не разговаривали с Тотти в течение месяца»

Бывший футболист «Ромы» рассказал о своих взаимоотношениях с легендой римлян .

Случалось, что мы не разговаривали с Тотти в течение месяца. Мы играли двадцать лет вместе, мы обнимали друг друга после голов, мы встречались у кромки поля, у нас были словесные перепалки, но все в итоге заканчивалось смехом. Такова реальная жизнь.

Его уход из клуба? Это кошмар. Я не думаю, что это нормально, но я принял к сведению, чтобы со мной не повторилось то же самое.