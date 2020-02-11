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Де Росси: «Случалось, что мы не разговаривали с Тотти в течение месяца»

вчера, 11:19

Бывший футболист «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о своих взаимоотношениях с легендой римлян Франческо Тотти

Случалось, что мы не разговаривали с Тотти в течение месяца. Мы играли двадцать лет вместе, мы обнимали друг друга после голов, мы встречались у кромки поля, у нас были словесные перепалки, но все в итоге заканчивалось смехом. Такова реальная жизнь.

Его уход из клуба? Это кошмар. Я не думаю, что это нормально, но я принял к сведению, чтобы со мной не повторилось то же самое. 

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:46
В конце карьеры Тотти только вредил клубу.
Впрочем, как и многие другие игроки-легенды.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 11:54
Обидчивый пупсик. Не зря он фоткался с Месси, одетым в женский лифчик. Аха-ха)
Месся с ложкой бегал, а Пупс просто поддувало залеплял. Аха-ха)
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