Тверская «Волга» станет фарм-клубом тульского «Арсенала»

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вчера, 09:08

Сообщается, что тверская «Волга» получит профессиональный статус в сезоне-2020/21.

Тверская команда станет фарм-клубом тульского «Арсенала». В команде будут играть молодые футболисты и игроки, набирающие форму после травм и болезней. По данным источника, решение было принято на встрече губернатора Игоря Рудени с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым.

«Волга» вернётся в число участников ПФЛ летом 2020 года, бюджет клуба составит около 100 миллионов рублей.

Отметим, что в данный момент фарм-клубом «Арсенала» является «Химик-Арсенал».