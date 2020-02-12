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Тверская «Волга» станет фарм-клубом тульского «Арсенала»

вчера, 09:08

Сообщается, что тверская «Волга» получит профессиональный статус в сезоне-2020/21. 

Тверская команда станет фарм-клубом тульского «Арсенала». В команде будут играть молодые футболисты и игроки, набирающие форму после травм и болезней. По данным источника, решение было принято на встрече губернатора Игоря Рудени с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым.

«Волга» вернётся в число участников ПФЛ летом 2020 года, бюджет клуба составит около 100 миллионов рублей.

Отметим, что в данный момент фарм-клубом «Арсенала» является «Химик-Арсенал».

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Все комментарии
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
вчера в 19:11
Отличная новость )На конец то в Тверь вернется футбол!
Багор
Багор
вчера в 09:56
Арсенал не такой и бедный, оказывается.
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