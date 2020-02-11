Администратор «Уфы» заменил травмированного судью в контрольном матче

1581423721

вчера, 15:22

Главный судья товарищеского матча между «Уфой» и «Араратом» из-за полученной травмы не смог доработать встречу до конца, в связи с этим в судейскую бригаду был включен администратор уфимского клуба Артур Каримов.

В середине первого тайма при счете 1:0 в пользу армянской команды главный арбитр остановил матч из-за полученной травмы. Вместо него главным судьей стал один из боковых арбитров, которого на бровке заменил администратор «Уфы».

Каримов дважды во втором тайме фиксировал офсайд в эпизодах с забитыми мячами «Уфы».