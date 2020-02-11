ГлавнаяНовости

Администратор «Уфы» заменил травмированного судью в контрольном матче

вчера, 15:22
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)АраратМатч завершен

Главный судья товарищеского матча между «Уфой» и «Араратом» из-за полученной травмы не смог доработать встречу до конца, в связи с этим в судейскую бригаду был включен администратор уфимского клуба Артур Каримов

В середине первого тайма при счете 1:0 в пользу армянской команды главный арбитр остановил матч из-за полученной травмы. Вместо него главным судьей стал один из боковых арбитров, которого на бровке заменил администратор «Уфы».

Каримов дважды во втором тайме фиксировал офсайд в эпизодах с забитыми мячами «Уфы». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Банк Олега Тинькова станет новым титульным спонсором РПЛ
Вчера, 12:43 Комментарии9
«Локомотив» проведет два товарищеских матча на третьем сборе
10 февраля Комментарии2
Из сборной России только Ерохин угадал, какой фильм получит «Оскар»
10 февраля ФотоКомментарии11
Слухи«Локомотив» сменит технического спонсора
09 февраля Комментарии4
«Спартак» опубликовал видео с награждения за победу в турнире в Катаре
08 февраля ВидеоКомментарии11
Аршавин сфотографировался с Венерой и Джокондой
08 февраля ФотоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
вчера в 19:18
У Федуна научился
Alpribas
Alpribas ответил Виссарионович
вчера в 16:02
Кони давно так делают в оф.матче , меняют честного судью на своего.
У них давно все судьи свои, кроме Вилкова.
Виссарионович
Виссарионович
вчера в 15:31
Кони давно так делают в оф.матче , меняют честного судью на своего.
karnager
karnager
вчера в 15:24
Новая коррупционная схема обкатывается в товарищеских матчах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100