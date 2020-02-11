Банк Олега Тинькова станет новым титульным спонсором РПЛ

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию, что его банк станет новым титульным спонсором РПЛ . Примечательно, что шесть лет назад бизнесмен утверждал, что никогда не будет спонсировать отечественный футбол.

Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его. Ну, за исключением «Зенита» — все-таки я из Питера, и это, правда, единственная команда европейского уровня. Но «Тинькофф Банк» так решил. У банка миллионы владельцев карт, и это — болельщики футбола. И банк их хочет поддержать, как я понял. Прекрасно!