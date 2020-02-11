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Банк Олега Тинькова станет новым титульным спонсором РПЛ

вчера, 12:43

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию, что его банк станет новым титульным спонсором РПЛ. Примечательно, что шесть лет назад бизнесмен утверждал, что никогда не будет спонсировать отечественный футбол. 

Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его. Ну, за исключением «Зенита» — все-таки я из Питера, и это, правда, единственная команда европейского уровня. Но «Тинькофф Банк» так решил. У банка миллионы владельцев карт, и это — болельщики футбола. И банк их хочет поддержать, как я понял. Прекрасно!

У «Тинькофф Банк» бюджет на маркетинг и спонсорство — 10 миллиардов в 2020 году. Пусть как хотят, так и тратят. Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже. Я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции». Я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол. А я пока смотрю АПЛ.

Ранее стало известно, что у «Челси» также появится новый титульный спонсор.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 18:00
Еще один баклан аххах
karnager
karnager
вчера в 15:23
Это называется - съел аудиторию конкурентов
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:21
Сорит банкир деньгами.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:02
Другими словами - РПЛ сядет на шею вкладчикам.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:07
"Ну, за исключением «Зенита» — все-таки я из Питера, и это, правда, единственная команда европейского уровня". Осенью Зенит и прочие представители РПЛ показали "европейский уровень")
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Footbolista
вчера в 12:56
Какой скромный акционер...и АПЛ смотрит...ну просто душка...
Он еще "Тинькофф Инвестиции" успел порекламировать.

Хотя в принципе нормальный банк. Я им в том числе пользуюсь, и "Инвестициями"))

Приложения только глючат время от времени, но сервис приличный.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 12:55
Друг самого.
severnyj84
severnyj84
вчера в 12:49
Самый нечестный банк спонсор РПЛ, логично, если понять кто заведует финансами в РПЛ.
Footbolista
Footbolista
вчера в 12:48
Какой скромный акционер...и АПЛ смотрит...ну просто душка...
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