Банк Олега Тинькова станет новым титульным спонсором РПЛ

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию, что его банк станет новым титульным спонсором РПЛ. Примечательно, что шесть лет назад бизнесмен утверждал, что никогда не будет спонсировать отечественный футбол.
Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его. Ну, за исключением «Зенита» — все-таки я из Питера, и это, правда, единственная команда европейского уровня. Но «Тинькофф Банк» так решил. У банка миллионы владельцев карт, и это — болельщики футбола. И банк их хочет поддержать, как я понял. Прекрасно!
У «Тинькофф Банк» бюджет на маркетинг и спонсорство — 10 миллиардов в 2020 году. Пусть как хотят, так и тратят. Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже. Я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции». Я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол. А я пока смотрю АПЛ.
Ранее стало известно, что у «Челси» также появится новый титульный спонсор.
Хотя в принципе нормальный банк. Я им в том числе пользуюсь, и "Инвестициями"))
Приложения только глючат время от времени, но сервис приличный.
Хотя в принципе нормальный банк. Я им в том числе пользуюсь, и "Инвестициями"))
Приложения только глючат время от времени, но сервис приличный.