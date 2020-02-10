Из сборной России только Ерохин угадал, какой фильм получит «Оскар»

Твиттер сборной России опубликовал результаты прогноза футболистов национальной команды на «Оскар-2020». Игроки должны были угадать, какой фильм получит главную награду кинопремии.
Только хавбек «Зенита» Александр Ерохин проголосовал за южнокорейский фильм «Паразиты», который взял четыре награды, в том числе за лучший фильм года.
#Оскар за лучший фильм получили «Паразиты». А вот как голосовала сборная России 🎬 pic.twitter.com/KvacQTJmsO— Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2020
Вчера сборная России поздравила форварда «Сельты» Федора Смолова с 30-летием.
"В РПЛ самые высокие зарплаты у игроков Зенита. Малком получает 6 млн евро в год, Дриусси 4,5 млн, Дзюба 4 млн, Азмун 4 млн, Иванович 3,8 млн, Ракицкий 3,5 млн, Сантос 3,4 млн..... Ерохин 600 тысяч" - Паразиты! - вскрикнул Ерохин.
"В РПЛ самые высокие зарплаты у игроков Зенита. Малком получает 6 млн евро в год, Дриусси 4,5 млн, Дзюба 4 млн, Азмун 4 млн, Иванович 3,8 млн, Ракицкий 3,5 млн, Сантос 3,4 млн..... Ерохин 600 тысяч" - Паразиты! - вскрикнул Ерохин.