Из сборной России только Ерохин угадал, какой фильм получит «Оскар»

1581326324

10 февраля 2020, 12:18

Твиттер сборной России опубликовал результаты прогноза футболистов национальной команды на «Оскар-2020». Игроки должны были угадать, какой фильм получит главную награду кинопремии.

Только хавбек «Зенита» проголосовал за южнокорейский фильм «Паразиты», который взял четыре награды, в том числе за лучший фильм года.

#Оскар за лучший фильм получили «Паразиты». А вот как голосовала сборная России 🎬 pic.twitter.com/KvacQTJmsO — Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2020

Вчера сборная России поздравила форварда «Сельты» Федора Смолова с 30-летием.