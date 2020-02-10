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Из сборной России только Ерохин угадал, какой фильм получит «Оскар»

10 февраля 2020, 12:18

Твиттер сборной России опубликовал результаты прогноза футболистов национальной команды на «Оскар-2020». Игроки должны были угадать, какой фильм получит главную награду кинопремии.

Только хавбек «Зенита» Александр Ерохин проголосовал за южнокорейский фильм «Паразиты», который взял четыре награды, в том числе за лучший фильм года.

Вчера сборная России поздравила форварда «Сельты» Федора Смолова с 30-летием. 

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Все комментарии
Insanely cool
Insanely cool
10 февраля в 16:18
Смотрел "Паразиты", реально хороший фильм
Insanely cool
Insanely cool
10 февраля в 16:17
Черчесов проголосовал за Титаник
Юрниекс
Юрниекс
10 февраля в 13:30
Все правильно. В сборную положено брать из команды занимающей почетное 10 место. Там- все звезды..
Юрниекс
Юрниекс
10 февраля в 13:21
А Дэюба угадал кто такие Том и Джери..
Alpribas
Alpribas
10 февраля в 13:03
    Caniggia
    Caniggia
    10 февраля в 12:50
    Какого хрена лысого в сборной вообще упоминаются беспросветные днари Ерохин, Ахметов и Обляков?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    10 февраля в 12:45
    Оскар получил фильм Холоп. В главной роли Александр Кокорин
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    10 февраля в 12:34
    Странно, что не все назвали, лимитчикам РПЛ очень близко это название)
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    10 февраля в 12:32
    Ерохин читает прессу.

    "В РПЛ самые высокие зарплаты у игроков Зенита. Малком получает 6 млн евро в год, Дриусси 4,5 млн, Дзюба 4 млн, Азмун 4 млн, Иванович 3,8 млн, Ракицкий 3,5 млн, Сантос 3,4 млн..... Ерохин 600 тысяч" - Паразиты! - вскрикнул Ерохин.
    LOpp
    LOpp
    10 февраля в 12:27
    так вот для чего в сборную взяли Облякова, Караваева и Ахметова
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    10 февраля в 12:23
    С паразитами жить и не такое угадаешь).
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