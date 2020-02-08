«Спартак» победил, но судить о нём рано

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сегодня, 18:50

«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. «Соккер.ру» – о матче с «Партизаном» и готовности команды Тедеско.

Катарские судьи и отчаянные «партизаны»

Саво Милошевич перед матчем со «Спартаком» очень убедительно говорил, что уважает всех участников Кубка Париматч Премьер, а «определенная принципиальность» противостояния «Партизана» и «Спартака» (первые дружат с ЦСКА , вторые — с «Црвеной Звездой») не имеет значения сейчас, ведь турнир товарищеский, а команды приехали в Катар наслаждаться футболом и готовиться к возобновлению сезона. Как выяснилось, Милошевич так усыплял бдительность москвичей, потому что его команда играла вовсе не в тренировочном режиме. Уровень отдачи и эмоций у сербов зашкаливал, как будто им выдали перед игрой «Озверина» и по паре затрещин для злости, а сам тренер бесновался в технической зоне, пока не получил красную карточку незадолго до перерыва.

Видимо, Саво Милошевич объявил игру со «Спартаком» генеральной репетицией перед возобновлением чемпионата Сербии через неделю. Российский клуб первый официальный матч в 2020 году проведет через три недели, поэтому разница в уровне готовности и задачах на эту игру вполне объяснима. Объяснимо — низким уровнем местных арбитров, и качество судейства на турнире в Катаре, отмечали ошибки, «недосвист» и незнание правил и по предыдущим играм, но в матче «Спартака» и «Партизана» эта тема достигла точки кипения из-за острой реакции эмоционально «перекачанных» сербов.

Претензии к судьям у Саво Милошевича и его футболистов накапливались по ходу первого тайма, Бибрас Натхо получил предупреждение из-за споров о назначенном штрафном в пользу «Спартака», а когда Халед Набед проигнорировал фол Айртона на Садике, совершенный прямо на глазах у Милошевича, тренер сначала в сердцах запустил бутылку на поле, а потом и сам пошел разбираться. Саво получил красную карточку, его примеру последовал Натхо, оставивший «Партизан» в меньшинстве. Милошевич вообще хотел увести команду с поля, но его отговорили от крайних мер.

Арбитры определенно приехали с первенства соседней нефтяной скважины. Во втором тайме Халед Набед продолжил безобразничать, и победный гол «Спартак» забил с назначенного им пенальти. Не каждое падение в штрафной — это фол, но в Катаре другие законы. Айртон пробросил мяч и налетел на стоячего защитника, судья указал на «точку». Формально у «Партизана» и Милошевича были все основания распять Халеда и его помощников, другой вопрос, стоило ли это делать в товарищеском матче?

Несправедливость имела место, но речь не шла о фолах, которые грозили здоровью футболистов — таким можно вывести тренеров из себя всегда. «Партизан» настроился сыграть, как в официальном матче, и свою роль исполнил от начала до конца, да и усталость от сборов добавила нервозности. Ничего страшного, дело житейское. Что касается игры, «Спартак» вел 1:0, проигрывал 1:2 и победил 3:2, забив два мяча в большинстве во втором тайме и стал обладателем Кубка Париматч Премьер. Уже завтра об этом все забудут, в том числе спартаковцы. И правильно сделают.

Что нового о «Спартаке»?

Впервые в Катаре Доменико Тедеско приблизил «Спартак» к боевым условиям. В матчах с «Ростовом» и «Локомотивом», по сути, две разные команды играли по тайму, а в матче с «Партизаном» немецкий тренер произвел только три перестановки в перерыве. Таким образом, до 75-й минуты, когда состоялось еще несколько замен, можно было посмотреть на очертания команды, которую строит Тедеско. Впрочем, смотреть пока все равно почти не на что, потому что слишком рано.

«Спартак» выдал резвый старт и даже забил гол, но потом находящийся в лучшей функциональной готовности «Партизан» за счет хорошего движения завладел преимуществом, вышел вперед, а мог забить еще несколько мячей, если бы не спасения Реброва. «Спартаку» этого самого движения пока как раз и не хватает, и хотя Тедеско постоянно от бровки просит давить и «давать», футболисты пока не в том состоянии, чтобы прессинговать и перестраиваться на должном уровне интенсивности.

Если тренерский штаб все сделал правильно, через три недели будет иначе — за это время можно снизить нагрузки и обрести форму, а пока анализировать «Спартак» с точки зрения структуры игры можно только ради развлечения. Футбол, который ставит Тедеско, требует отличной физической готовности, которой «Спартак» прямо сейчас похвастаться не может. Нет объема работы — нет футбола. Это «Барселона» или «Манчестер Сити» могут претендовать на победы даже в растренированном виде, опираясь на мозги и технику, а уже «Атлетико» нужна постоянная энергия, чтобы выжигать газон под ногами. Тактика и мотивация тоже, но это уже потом.

«Спартак» в нынешнем составе не в состоянии быть техничной командой, плетущей кружева. Это, кстати, еще один проваленный Кононовым тест на адекватность восприятия реальности, ведь он-то собирался ставить «бесковский футбол». Но «Спартак» может стать командой бегущей, это уже более понятный план при текущем подборе игроков. Пока команда Тедеско не бежит из-за нагрузок на сборах, но к рестарту чемпионата в ногах должна появиться легкость, а в головах — ясность.

По крайней мере, план примерно такой. Пока же можно поздравить с первым голом за «Спартак» Александра Соболева и похвалить Бакаева, который укрепляется в роли «фантазисты». На всех остальных, даже тех, кто сейчас не очаровывает (Гус Тиль, например), посмотрим весной, когда они наберут форму, чтобы делать «пуш» и «пас» по первому требованию Доменико Тедеско.