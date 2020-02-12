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Тульский «Арсенал» уступил румынскому УТА в контрольном матче

вчера, 12:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 2Логотип футбольный клуб УТА (Арад)УТАМатч завершен

Сегодня, 12 февраля, состоялся контрольный матч между тульским «Арсеналом» и клубом из Румынии УТА. Победу одержали румынские футболисты, забив 2 безответных мяча.

«Арсенал» - УТА 0:2 (0:2)
Голы: Бухачану 18, Бусте 25

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Мельников, 72), Володько, Пантелеев, Ковалев (Сокол, 46), К.Кангва, Э.Кангва (Банда, 46), Громыко, Аджоев, Минаев (Хлусевич, 46).

«УТА Арад»: Якоб, Мелинте, Илие, Томозей, Румпулаку, Мойсе, Исак, Ороян (Микулеску, 80), Бусте, Йоница, Бухачану (Рус, 76).

Предупреждения: Денисов (37), Бусте (77), Володько (83).

Недавно «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:23
пусть готовятся !!! рано давать оценки !!!!!!!!
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 13:21
Обидно, но это всего лишь товарняк.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 13:18
Просто сегодня два матча у Арсенала.
Kэrroll
Kэrroll
вчера в 13:16
УТА это что?
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 13:11
Арсенал устал быть в РПЛ.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 13:03
им явно нужен новый тренер
severnyj84
severnyj84
вчера в 13:01
Зато два филиала создал.
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