Тульский «Арсенал» уступил румынскому УТА в контрольном матче

Сегодня, 12 февраля, состоялся контрольный матч между тульским «Арсеналом» и клубом из Румынии УТА. Победу одержали румынские футболисты, забив 2 безответных мяча.
«Арсенал» - УТА 0:2 (0:2)
Голы: Бухачану 18, Бусте 25
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Мельников, 72), Володько, Пантелеев, Ковалев (Сокол, 46), К.Кангва, Э.Кангва (Банда, 46), Громыко, Аджоев, Минаев (Хлусевич, 46).
«УТА Арад»: Якоб, Мелинте, Илие, Томозей, Румпулаку, Мойсе, Исак, Ороян (Микулеску, 80), Бусте, Йоница, Бухачану (Рус, 76).
Предупреждения: Денисов (37), Бусте (77), Володько (83).
Недавно «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом».