ПСЖ и «Марсель» не допускают осечек. Итоги 24-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 24-го тура французской Лиги 1.
«Пари Сен-Жермен» - «Лион» 4:2 (2:0)
Голы: Анхель Ди Мария 22, Мбаппе 38, Марсал 47 (автогол), Кавани 79 - Мартен 52, Дембеле 59
«Марсель» - «Тулуза» 1:0 (0:0)
Голы: Пайет 51
«Ренн» - «Брест» 0:0 (0:0)
«Анже» - «Лилль» 0:2 (0:1)
Голы: Осимхен 14, Ренату Санчеш 75
«Монпелье» - «Сент-Этьен» 1:0 (1:0)
Голы: Делор 25
«Страсбур» - «Реймс» 3:0 (0:0)
Голы: Джику 50, Уорис 82, Лала 90+3 (пенальти)
«Амьен» - «Монако» 1:2 (1:0)
Голы: Гуйрасси 9 - Бен-Йеддер 85, Слимани 90+2
«Метц» - «Бордо» 1:2 (1:0)
Голы: Ньяне 2 - Башич 51, Уден 84
«Дижон» - «Нант» 3:3 (2:2)
Голы: Мавидиди 15, Таварес 24, Мавидиди 90 - Саймон 20, Альфонс 34 (автогол), Жиротто 90+1
«Ницца» - «Ним» 1:3 (1:1)
Голы: Клод Морис 6 - Ландре 43, Филиппото 53, Коне 90+1
С результатами прошлого тура Лиги 1 можно ознакомиться по ссылке.