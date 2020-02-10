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ПСЖ и «Марсель» не допускают осечек. Итоги 24-го тура Лиги 1

10 февраля 2020, 01:31

Завершились все матчи 24-го тура французской Лиги 1.

«Пари Сен-Жермен» - «Лион» 4:2 (2:0)
Голы: Анхель Ди Мария 22, Мбаппе 38, Марсал 47 (автогол), Кавани 79 - Мартен 52, Дембеле 59

«Марсель» - «Тулуза» 1:0 (0:0)
Голы: Пайет 51

«Ренн» - «Брест» 0:0 (0:0)

«Анже» - «Лилль» 0:2 (0:1)
Голы: Осимхен 14, Ренату Санчеш 75

«Монпелье» - «Сент-Этьен» 1:0 (1:0)
Голы: Делор 25

«Страсбур» - «Реймс» 3:0 (0:0)
Голы: Джику 50, Уорис 82, Лала 90+3 (пенальти)

«Амьен» - «Монако» 1:2 (1:0)
Голы: Гуйрасси 9 - Бен-Йеддер 85, Слимани 90+2

«Метц» - «Бордо» 1:2 (1:0)
Голы: Ньяне 2 - Башич 51, Уден 84

«Дижон» - «Нант» 3:3 (2:2)
Голы: Мавидиди 15, Таварес 24, Мавидиди 90 - Саймон 20, Альфонс 34 (автогол), Жиротто 90+1

«Ницца» - «Ним» 1:3 (1:1)
Голы: Клод Морис 6 - Ландре 43, Филиппото 53, Коне 90+1

С результатами прошлого тура Лиги 1 можно ознакомиться по ссылке.

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Mangur
Mangur
10 февраля в 06:53
Без комментариев
max74
max74
10 февраля в 04:23
это хорошо
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