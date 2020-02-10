«Реал» – на вершине, «Хетафе» ворвался в топ-3. Итоги 23-го тура Примеры

Завершились все матчи 23-го тура испанской Примеры.
«Осасуна» - «Реал» 1:4 (1:2)
Голы: Гарсия 14 - Иско 33, Рамос 38, Лукас 84, Йович 90+2
«Атлетико» - «Гранада» 1:0 (1:0)
Голы: Корреа 6
«Сельта» - «Севилья» 2:1 (0:1)
Голы: Аспас 78, Систо 90+1 - Эн-Несери 23
«Реал Сосьедад» - «Атлетик» 2:1 (0:0)
Голы: Порту 65, Исак 83 - Уильямс 71
«Вальядолид» - «Вильярреал» 1:1 (1:0)
Голы: Алькарас 15 - Морено 54
«Алавес» - «Эйбар» 2:1 (0:0)
Голы: Лукас 46, Берк 66 - Орельяна 83
«Эспаньол» - «Мальорка» 1:0 (0:0)
Голы: де Томас 58
«Леванте» - «Леганес» 2:0 (2:0)
Голы: Рочина 20, Марти 28
«Хетафе» - «Валенсия» 3:0 (0:0)
Голы: Молина 58, Молина 67, Хайме Мата 87
«Бетис» - «Барселона» 2:3 (2:2)
Голы: Каналес 6 (пенальти), Фекир 26 - де Йонг 9, Бускетс 45+3, Ленгле 72
С результатами прошлого тура Примеры можно ознакомиться по ссылке.