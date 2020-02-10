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«Реал» – на вершине, «Хетафе» ворвался в топ-3. Итоги 23-го тура Примеры

10 февраля 2020, 01:05

Завершились все матчи 23-го тура испанской Примеры.

«Осасуна» - «Реал» 1:4 (1:2)
Голы: Гарсия 14 - Иско 33, Рамос 38, Лукас 84, Йович 90+2

«Атлетико» - «Гранада» 1:0 (1:0)
Голы: Корреа 6

«Сельта» - «Севилья» 2:1 (0:1)
Голы: Аспас 78, Систо 90+1 - Эн-Несери 23

«Реал Сосьедад» - «Атлетик» 2:1 (0:0)
Голы: Порту 65, Исак 83 - Уильямс 71

«Вальядолид» - «Вильярреал» 1:1 (1:0)
Голы: Алькарас 15 - Морено 54

«Алавес» - «Эйбар» 2:1 (0:0)
Голы: Лукас 46, Берк 66 - Орельяна 83

«Эспаньол» - «Мальорка» 1:0 (0:0)
Голы: де Томас 58

«Леванте» - «Леганес» 2:0 (2:0)
Голы: Рочина 20, Марти 28

«Хетафе» - «Валенсия» 3:0 (0:0)
Голы: Молина 58, Молина 67, Хайме Мата 87

«Бетис» - «Барселона» 2:3 (2:2)
Голы: Каналес 6 (пенальти), Фекир 26 - де Йонг 9, Бускетс 45+3, Ленгле 72

С результатами прошлого тура Примеры можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
DGIIIIN
DGIIIIN
10 февраля в 17:32
Мадридский соццер ликует но все это временно)))
Верг
Верг
10 февраля в 15:22
Хетафе полностью заслуживает свое место, может еще выше прыгнет?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил 95-shishani-95
10 февраля в 11:42
Не понимаю, почему топ клубы не взяли Фекира?!
с коленом у него проблемы, испугались видимо
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 февраля в 07:14
Хетафе прёт
ABir
ABir
10 февраля в 04:40
Заслуженное лидерство Сливочных!
95-shishani-95
95-shishani-95
10 февраля в 02:22
Не понимаю, почему топ клубы не взяли Фекира?!
Шишанутый
Шишанутый
10 февраля в 01:24
Реал чемпеон а Барса пошла вон!! Реал на первом месте, гол не может забить Месси. Гномик снова не у дел, мимо золотой бутсы пролетел!!
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