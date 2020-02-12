Канделаки раскритиковала Тарасова за шутку о коронавирусе

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о шутке полузащитника «Рубина» :

Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережёт тебя от многих бед.

Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна.