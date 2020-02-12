ГлавнаяНовости

Канделаки раскритиковала Тарасова за шутку о коронавирусе

вчера, 20:35

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о шутке полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова:

Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережёт тебя от многих бед. 

Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хохлов: «Верю, что у Новикова всё получится»
Вчера, 23:58 Комментарии2
Хохлов: «Кое-какие варианты продолжения карьеры уже есть»
Вчера, 22:47 Комментарии5
Тарасов: «Не нужно мой юмор воспринимать всерьёз»
Вчера, 20:41 Комментарии18
Отец Кузяева: «Давайте не будем торопиться с новым контрактом моего сына»
Вчера, 20:38 Комментарии11
Ал. Еременко: «Чудо, что Роман после двух лет простоя сейчас так хорош»
Вчера, 20:23 Комментарии7
Мостовой: «Возможная натурализация Мурило - это кошмар»
Вчера, 19:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответил Vredinka_online
вчера в 23:14
Умение удачно шутить это талант.
У тараса талант неудачно шутить и неуместно говорить. Современная реалия режима.
galem72
galem72
вчера в 23:11
Ну всё, не видать тарасу мандата. ))
Faustello
Faustello
вчера в 22:39
Бузов наверное так и не понял почему это не смешно ))
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 22:16
Шутка уровня пятилетнего недоросля.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:38
Тина - красивая...
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:34
Не уместная шутка если честно
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:30
Умение удачно шутить это талант.
serh62
serh62
вчера в 21:27
друг друга стоят.....
Roman73
Roman73
вчера в 21:21
Ты, ты, ты.
Кадилакки, каждую зиму появляется какой-нибудь дежурный вирус.
На вскидку вспомню свиной грипп, птичьи, сибирский какой-то вирус, теперь вот коронный , через год гарантированно будет ещё гадость , название придумают летом.
Всё это огородные пугала призванные вытрясти из народов и стран бюджет санитарам . В автокатастрофах погибает больше людей, чем от всех вирусов и террактов вместе взятых.
Никто не кричит за отмену транспортного движения , и не пересаживает Кадилакки с кадилака на трамвай.
112910415
112910415
вчера в 21:08
продуманная девушка )
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:42
Тарасову не надо брать пример с Дзюбы и так неудачно шутить
Apsny
Apsny
вчера в 20:41
Тэпэшки в моде..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100