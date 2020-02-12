Канделаки раскритиковала Тарасова за шутку о коронавирусе

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о шутке полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова:
Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережёт тебя от многих бед.
Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна.
Кадилакки, каждую зиму появляется какой-нибудь дежурный вирус.
На вскидку вспомню свиной грипп, птичьи, сибирский какой-то вирус, теперь вот коронный , через год гарантированно будет ещё гадость , название придумают летом.
Всё это огородные пугала призванные вытрясти из народов и стран бюджет санитарам . В автокатастрофах погибает больше людей, чем от всех вирусов и террактов вместе взятых.
Никто не кричит за отмену транспортного движения , и не пересаживает Кадилакки с кадилака на трамвай.
Кадилакки, каждую зиму появляется какой-нибудь дежурный вирус.
На вскидку вспомню свиной грипп, птичьи, сибирский какой-то вирус, теперь вот коронный , через год гарантированно будет ещё гадость , название придумают летом.
Всё это огородные пугала призванные вытрясти из народов и стран бюджет санитарам . В автокатастрофах погибает больше людей, чем от всех вирусов и террактов вместе взятых.
Никто не кричит за отмену транспортного движения , и не пересаживает Кадилакки с кадилака на трамвай.