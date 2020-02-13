Тихонов - о реформе Кубка России: «Раньше играли так и терпели»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможную реформу Кубка России.
Есть города, которые не получат картинки и топовых команд. Это, может, бывает раз в десять лет, когда к ним приедет команда такого уровня. Болельщики все этого ждут, они переживают, это целое событие.
Но если вспомнить нас, то мы весь сезон тащили в 14-15 человек. И играли так же: чемпионат России, Кубок России — до финала практически всегда «Спартак» доходил, Лига чемпионов. Мы так играли, терпели. Сейчас немножко другое. Хотят нашим командам, этой пятерке, дать послабление. Возможно, правильно, чтобы уменьшить количество игр, потому что футболисты не тянут. Очень затратно: перелеты, переезды. Вспомните тот же «Ливерпуль», который выставил молодежный состав и проиграл «Астон Вилле» 0:5. Но раньше мы играли так, в этом ничего страшного не было: и чемпионат тянули, и Кубок. «Зенит» же выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок, ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, мы доходили до полуфинала, выходили из группы Лиги чемпионов. Какой был турнир, такой играли. Выходили и выигрывали.
причём, нынешние сильно хуже
причём, нынешние сильно хуже