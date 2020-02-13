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Тихонов - о реформе Кубка России: «Раньше играли так и терпели»

сегодня, 13:53

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможную реформу Кубка России.

Есть города, которые не получат картинки и топовых команд. Это, может, бывает раз в десять лет, когда к ним приедет команда такого уровня. Болельщики все этого ждут,  они переживают, это целое событие.

Но если вспомнить нас, то мы весь сезон тащили в 14-15 человек. И играли так же: чемпионат России, Кубок России — до финала практически всегда «Спартак» доходил, Лига чемпионов. Мы так играли, терпели. Сейчас немножко другое. Хотят нашим командам, этой пятерке, дать послабление. Возможно, правильно, чтобы уменьшить количество игр, потому что футболисты не тянут. Очень затратно: перелеты, переезды. Вспомните тот же «Ливерпуль», который выставил молодежный состав и проиграл «Астон Вилле» 0:5. Но раньше мы играли так, в этом ничего страшного не было: и чемпионат тянули, и Кубок. «Зенит» же выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок, ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, мы доходили до полуфинала, выходили из группы Лиги чемпионов. Какой был турнир, такой играли. Выходили и выигрывали.
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pele1981
pele1981 ответил Cергей Герасимов
сегодня в 17:32
Так они и так не могут. Во Франции клубы Лиги один играют 3 внутренних турнира + ЛЧ/ЛЕ. В Англии 3 внутренних кубка + лига + ЛЧ/ЛЕ и никто не ноет. Нет конечно ноют, но не по поводу кубков, а по поводу матчей домашней лиги. Все же при таком количестве турниров по 20 команд в лиге думаю многовато. А после окончания сезона в лигах, еще раз в два года едут на ЧЕ и ЧМ. А нашим паспортным звездам всё время в 63 дуют и ждут когда же они будут играть на европейском уровне.
Вот и я про это же
112910415
112910415
сегодня в 17:24
совсем-совсем другие времена !
причём, нынешние сильно хуже
drug01
drug01
сегодня в 16:17
Всему свое время- нужны перемены!
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Cергей Герасимов
сегодня в 15:54
Так они и так не могут. Во Франции клубы Лиги один играют 3 внутренних турнира + ЛЧ/ЛЕ. В Англии 3 внутренних кубка + лига + ЛЧ/ЛЕ и никто не ноет. Нет конечно ноют, но не по поводу кубков, а по поводу матчей домашней лиги. Все же при таком количестве турниров по 20 команд в лиге думаю многовато. А после окончания сезона в лигах, еще раз в два года едут на ЧЕ и ЧМ. А нашим паспортным звездам всё время в 63 дуют и ждут когда же они будут играть на европейском уровне.
Еще забыл, что во время сезона еще и отборочные турниры проходят. Нагрузка у игроков и соответственно клубов в Топ-5 в 2-3-4 раза выше чем у нас.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил pele1981
сегодня в 15:52
Ливерпуль выпустил молодежку, потому что на следующий день ему нужно было играть за 6000 км. основным составом. А нашим "труженикам"-миллионерам уже тяжело играть раз в неделю! Скоро раз в месяц играть не смогут.
Так они и так не могут. Во Франции клубы Лиги один играют 3 внутренних турнира + ЛЧ/ЛЕ. В Англии 3 внутренних кубка + лига + ЛЧ/ЛЕ и никто не ноет. Нет конечно ноют, но не по поводу кубков, а по поводу матчей домашней лиги. Все же при таком количестве турниров по 20 команд в лиге думаю многовато. А после окончания сезона в лигах, еще раз в два года едут на ЧЕ и ЧМ. А нашим паспортным звездам всё время в 63 дуют и ждут когда же они будут играть на европейском уровне.
pele1981
pele1981
сегодня в 14:41
Ливерпуль выпустил молодежку, потому что на следующий день ему нужно было играть за 6000 км. основным составом. А нашим "труженикам"-миллионерам уже тяжело играть раз в неделю! Скоро раз в месяц играть не смогут.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:31
Тихонов прав.
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