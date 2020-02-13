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Созин: «Ждал от Тарасова полёта над Австралией в майке „Я люблю огонь“»

сегодня, 13:52

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о фотографии полузащитника Дмитрия Тарасова с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус». 

Я вообще не удивлён, что Тарасов так пошутил. Вбил в Google его фамилию – хотел поискать новости про него, как про футболиста. Но в поисковике быстро ничего не найти, зато сразу видно информацию про суды, песни, майки и всё, что связано с жизнью около футбола. Тысячи людей умирают, а он шутит про это, ему смешно. Это просто преступление! 

Когда в Австралии горели леса, я ждал от Тарасова, что он будет летать над огнём в майке с надписью «Я люблю огонь». Если какое-то наказание тут и будет, то это не за шутку, а за бесчеловечное отношение к ситуации. И любое наказание я бы поддержал. Будет ли рассматривать дело комитет по этике? Я не удивлюсь, если руководство РФС инициирует рассмотрения этого вопроса комитетом по этике.

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112910415
112910415
сегодня в 17:21
собирался лететь, но не мог решить : в майке или в трусах
Faustello
Faustello ответил За адекватность
сегодня в 15:15
"И любое наказание я бы поддержал." Ой какие мы грозные и главное принципиальные. Может Вам напомнить, что Вы вещали, когда господин Гинер предложил господину Егорову застрелиться? И как то не были столь принципиальны, ну оно верно, хамелеон должен оставаться хамелеоном.
Никому не нужный бестолковый пустобрёх из никчемного придуманного псом газзаевым комитета паразитов
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 15:02
Член. Что с него взять? Перестаньте этого неуравновешенного публиковать.
Только в нашем футболе подобные люди могут в этике работать
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 14:34
Тарасова нужно отправить в Дом-2, там все такие.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:09
"И любое наказание я бы поддержал." Ой какие мы грозные и главное принципиальные. Может Вам напомнить, что Вы вещали, когда господин Гинер предложил господину Егорову застрелиться? И как то не были столь принципиальны, ну оно верно, хамелеон должен оставаться хамелеоном.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 13:54
У Тарасова болезнь Бузова))))
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