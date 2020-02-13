Созин: «Ждал от Тарасова полёта над Австралией в майке „Я люблю огонь“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о фотографии полузащитника с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

Я вообще не удивлён, что Тарасов так пошутил. Вбил в Google его фамилию – хотел поискать новости про него, как про футболиста. Но в поисковике быстро ничего не найти, зато сразу видно информацию про суды, песни, майки и всё, что связано с жизнью около футбола. Тысячи людей умирают, а он шутит про это, ему смешно. Это просто преступление!