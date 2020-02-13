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Талалаев поддержал реформу Кубка России

сегодня, 13:49

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал возможную реформу Кубка России

Новая система позволяет более сильным клубам избежать случайностей. Богатые клубы, которые играют в еврокубках, не готовы на какие-то стадии турнира везти основные составы и летать далеко на выезды. «Динамо» два или три раза подряд Дальний Восток доставался, «Спартак» тоже несколько раз подряд туда летал. Когда ты борешься на трех фронтах, для тебя это очень сильное перестроение. Но если брать клубы ФНЛ, то у них увеличится количество матчей, а там и так календарь достаточно тяжелый. Тяжело заниматься обучением и развитием футболистов. Откуда тогда будут брать резервы клубы из Премьер-Лиги? Здесь двоякая проблема. С одной стороны — должна быть более разбитая предварительная стадия, но с другой — большое количество матчей может и так сломать довольно сложные календари и Премьер-Лиги, и ФНЛ
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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:16
Согласен с комментарием Андрея
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:28
Все равно опять будет что-то не так.
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