Московский «Арарат» исчез с футбольной карты России

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что московский «Арарат», исключенный из числа участников ПФЛ, исчез с футбольной карты России.
«Арарат» лишен лицензии из-за долгов. Клуб прекратил свое существование.
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что московский «Арарат», исключенный из числа участников ПФЛ, исчез с футбольной карты России.
«Арарат» лишен лицензии из-за долгов. Клуб прекратил свое существование.
накопят денег и амбиций - снова вернётся ... чтоб снова исчезнуть
накопят денег и амбиций - снова вернётся ... чтоб снова исчезнуть