ГлавнаяНовости

Московский «Арарат» исчез с футбольной карты России

сегодня, 15:23

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что московский «Арарат», исключенный из числа участников ПФЛ, исчез с футбольной карты России.

«Арарат» лишен лицензии из-за долгов. Клуб прекратил свое существование.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Экс-защитник сборной Бразилии Лусио завершил карьеру
29 января ВидеоКомментарии3
СлухиЭкс-защитник «Реала» и сборной Португалии Коэнтрау завершил карьеру
29 января Комментарии6
Экс-хавбек сборной Италии Ночерино объявил о завершении карьеры
23 января ФотоКомментарии3
ОфициальноСоррентино объявил о завершении карьеры
22 января Комментарии2
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры
14 января Комментарии4
ОфициальноБывший хавбек «Краснодара» Пиццелли завершил карьеру
11 января Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
KiT23
KiT23
сегодня в 20:59
Товарищи - Сокерчане! не могу лайкать или диз - по причине 10 лайков моих комментов - кому не жалко) - попрошу
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:46
И какой идиот этот Арарат на карту нанёс ? !
112910415
112910415
сегодня в 17:37
это такой армянский Феникс !
накопят денег и амбиций - снова вернётся ... чтоб снова исчезнуть
Groove000
Groove000
сегодня в 16:55
Коротко о футболе в России
VIPded
VIPded
сегодня в 16:25
Поигрались в футбол, и хватит... Сочи как долго продержится?)))
Footbolista
Footbolista ответил VAN ARM
сегодня в 16:10
Армения, Ереван )...
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:07
Скатертью дорога.
VAN ARM
VAN ARM ответил Footbolista
сегодня в 16:06
Хороший коньяк произведен более 40 лет назад...места надо знать)...
делись местами)))))))))
Footbolista
Footbolista ответил VAN ARM
сегодня в 15:51
Хороший коньяк произведен более 40 лет назад...места надо знать)...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:42
Столько денег впустую угробили!
Doktor S
Doktor S ответил VAN ARM
сегодня в 15:39
коньяк исчез гораздо раньше)))
А что коньяк сейчас, что футбольная команда, одинакового качества.
VAN ARM
VAN ARM ответил Footbolista
сегодня в 15:32
Главное, чтобы коньяк не исчез...
коньяк исчез гораздо раньше)))
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 15:29
Мертворожденное дитя.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:26
Главное, чтобы коньяк не исчез...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100