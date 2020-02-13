Ривалдо поддержал возможный трансфер Виллиана Жозе в «Барселону»

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сегодня, 17:55

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо в общении с изданием Sport заявил, что форвард «Реала Сосьедад» подошел бы каталонскому клубу.

Играть в «Барсе» и «Реале Сосьедад» – абсолютно разные вещи. В «Барсе» всё становится легче, и ты можешь забивать больше голов. Это был бы очень интересный трансфер для «Барселоны».

Ранее стало известно, что «Реал Сосьедад» требует от каталонского гранда 50 миллионов евро за переход Виллиана Жозе.