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Ривалдо поддержал возможный трансфер Виллиана Жозе в «Барселону»

сегодня, 17:55

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо в общении с изданием Sport заявил, что форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе подошел бы каталонскому клубу.

Играть в «Барсе» и «Реале Сосьедад» – абсолютно разные вещи. В «Барсе» всё становится легче, и ты можешь забивать больше голов. Это был бы очень интересный трансфер для «Барселоны».

Ранее стало известно, что «Реал Сосьедад» требует от каталонского гранда 50 миллионов евро за переход Виллиана Жозе.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:37
Есть и обратные примеры, например Алькасер в Барсе забивал куда меньше чем до этого в Валенсии и после в Боруссии.
unoejk
unoejk ответил renamed 18
сегодня в 18:10
Почему никак не удается зарегистрировать ник "Aдриатическо Патриотическая Свинья" уже много раз пробовали - ну никак не идет. И черточку убирали, и букву другую ставили и никак. Вот этот ник, с которого пишу, был зарегистрирован позже, и прошел без проблем, а тот ник не идет и все. Спросите у прогера, может он скажет? Ну не регистрируется и все. Может слишком длинный ник, или еще чего?
Добрый день. Просто ваша временная почта - так себе. А аккаунт ваш вот: https://www.soccer.ru/users/adriatichesko-patrioticheskaya-svinya-0

А ещё прекращайте плодить акки для тролинга: в лучшем случае переименуем, в худшем удалим вместе с основным (зависит от вашей настойчивости).
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 18:06
В барсе всё становится легче? Полная чушь.
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