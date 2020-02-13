Ривалдо поддержал возможный трансфер Виллиана Жозе в «Барселону»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо в общении с изданием Sport заявил, что форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе подошел бы каталонскому клубу.
Играть в «Барсе» и «Реале Сосьедад» – абсолютно разные вещи. В «Барсе» всё становится легче, и ты можешь забивать больше голов. Это был бы очень интересный трансфер для «Барселоны».
Ранее стало известно, что «Реал Сосьедад» требует от каталонского гранда 50 миллионов евро за переход Виллиана Жозе.
А ещё прекращайте плодить акки для тролинга: в лучшем случае переименуем, в худшем удалим вместе с основным (зависит от вашей настойчивости).
А ещё прекращайте плодить акки для тролинга: в лучшем случае переименуем, в худшем удалим вместе с основным (зависит от вашей настойчивости).