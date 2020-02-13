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Фернандес: «Тухель – худший тренер ПСЖ с тех пор, как шейхи пришли в клуб»

сегодня, 16:25

Бывший главный тренер ПСЖ Луис Фернандес подверг критике работу Томаса Тухеля на посту рулевого парижского клуба.

Если отталкиваться от результатов прошлого сезона, Тухель является худшим тренером с момента, как шейхи пришли в ПСЖ. Он по-прежнему далек от уровня Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти.

Вылет после поражения «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов отразился на команде. Теперь же в матчах против «Боруссии» мы увидим, удалось ли ПСЖ преодолеть эту травму.

Руководители клуба ждут от Тухеля прохода в финал Лиги чемпионов. И они действительно имеют все предпосылки к этому. Однако они должны прежде всего уважать «Боруссию».

 Недавно Тухель подчеркнул, что парижане постараются прервать серию неудачных выступлений в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:49
Отталкиваясь от результатов нет принципиальной разницы между Тухелем и Эмери, например.
Альфамен
Альфамен ответил Энцо Феррари
сегодня в 22:08
Каким таким стала Барселона???
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:42
Так и есть. Лучше бы Слуцкого подписали!
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:43
Таким и Ювентус стал, да по сути и Барселона. Только сейчас их соперники за ум взялись
Nazi
Nazi
сегодня в 17:35
Молодец Фернандес, все верно сказал. Тухель все нервы мне лично истрепал своими идиотскими перемещениями игроков на несвойственные им места на поле. В основном это защитники играющие полузащитников. Да и в центре поля нет никакой уверенности. Один Вератти что может всем прекрасно видно из истории выступлений ПСЖ в ЛЧ. А усиление в лице Эрреры, Гейе и Паредеса это точно не уровень даже 1/4 ЛЧ, Столько денег у шейхов, а нормального тренера не смогли взять после Анчелотти.. Тьфу ты..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:10
Не знаю, как можно говорить о лучшем или худшем тренере в ПСЖ. С такой нереальной разницей в классе они всегда будут выигрывать Лигу 1 и всегда проигрывать ЛЧ, не доходя до финала (т.к. игроки теряют тонус и класс, играя с более слабыми соперниками).

Все одинаково статисты имхо.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 16:42
Это так.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 16:37
ШейхСити ШейхПариж Аброчелси
Желаю им одни поражения)
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 16:30
Тухлый Тухель
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