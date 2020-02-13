Фернандес: «Тухель – худший тренер ПСЖ с тех пор, как шейхи пришли в клуб»

Бывший главный тренер ПСЖ Луис Фернандес подверг критике работу Томаса Тухеля на посту рулевого парижского клуба.
Если отталкиваться от результатов прошлого сезона, Тухель является худшим тренером с момента, как шейхи пришли в ПСЖ. Он по-прежнему далек от уровня Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти.
Вылет после поражения «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов отразился на команде. Теперь же в матчах против «Боруссии» мы увидим, удалось ли ПСЖ преодолеть эту травму.
Руководители клуба ждут от Тухеля прохода в финал Лиги чемпионов. И они действительно имеют все предпосылки к этому. Однако они должны прежде всего уважать «Боруссию».
Недавно Тухель подчеркнул, что парижане постараются прервать серию неудачных выступлений в Лиге чемпионов.
Все одинаково статисты имхо.
Все одинаково статисты имхо.
Желаю им одни поражения)
Желаю им одни поражения)