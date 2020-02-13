Капелло: «„Барселона“ слишком долго держит мяч и ждёт волшебства от Месси»

Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Реала» подверг критике нынешний стиль игры «Барселоны» при Кике Сетьене.

Мне больше нравилась прежняя «Барселона». Сейчас они очень долго удерживают мяч без перехода на половину поля соперника и ждут, что гениальный Лионель Месси сотворит какое-то волшебство.

Мне нравится видеть умных тренеров на скамейке запасных, тренеров, которые знают, как определить характеристики своих игроков и адаптировать свои тактические стратегии и стиль игры под своих лучших футболистов.