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Капелло: «„Барселона“ слишком долго держит мяч и ждёт волшебства от Месси»

сегодня, 15:22

Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Реала» Фабио Капелло подверг критике нынешний стиль игры «Барселоны» при Кике Сетьене.

Мне больше нравилась прежняя «Барселона». Сейчас они очень долго удерживают мяч без перехода на половину поля соперника и ждут, что гениальный Лионель Месси сотворит какое-то волшебство.

Мне нравится видеть умных тренеров на скамейке запасных, тренеров, которые знают, как определить характеристики своих игроков и адаптировать свои тактические стратегии и стиль игры под своих лучших футболистов.

В турнирной таблице каталонцы идут на второй строчке, отставая от «Реала» на 3 очка. В прошлом туре «Барса» обыграла «Бетис». 

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Armyan4eG
Armyan4eG ответил ЮЗИК
сегодня в 21:00
Без Хави и Иньесты у Месси результативность упала это факт
факт в том что Месси выполняет теперь половину работы ХавИньесты которые отсутствуют...(именно за это он и получил ЗМ), хорошо хоть на помощь ДеЙонг подтянулся.

а так дон Фабио прав!
neomessi
neomessi
сегодня в 19:42
Ну в этом сезоне все уже ясно.
Ждем следующий сезон!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:46
дон фабио ты прав, приходи к нам
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:27
Без Хави и Иньесты у Месси результативность упала это факт
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:50
Сетьен только начал.Спортсмены знают,что нужна время,чтобы игроки и тренеры поняли друг друга,привыкли и много нюансов есть.Сразу добиться желаемого почти невозможно,пример Клопп в Ливерпуле.
112910415
112910415
сегодня в 17:34
старый тренер умён и сообразителен
abramjan
abramjan
сегодня в 15:55
к сожалению саматропин это не волшебная палочка а запрещенный допинг...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:34
волосы на теле волшебника кончились))))))))))
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 15:31
Вот и дождалась.
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