Капелло: «„Барселона“ слишком долго держит мяч и ждёт волшебства от Месси»

Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Реала» Фабио Капелло подверг критике нынешний стиль игры «Барселоны» при Кике Сетьене.
Мне больше нравилась прежняя «Барселона». Сейчас они очень долго удерживают мяч без перехода на половину поля соперника и ждут, что гениальный Лионель Месси сотворит какое-то волшебство.
Мне нравится видеть умных тренеров на скамейке запасных, тренеров, которые знают, как определить характеристики своих игроков и адаптировать свои тактические стратегии и стиль игры под своих лучших футболистов.
В турнирной таблице каталонцы идут на второй строчке, отставая от «Реала» на 3 очка. В прошлом туре «Барса» обыграла «Бетис».
а так дон Фабио прав!
а так дон Фабио прав!
Ждем следующий сезон!
Ждем следующий сезон!