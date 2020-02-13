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Манчини: «Команда Сарри в Италии остаётся лучшей»

сегодня, 14:56

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о гонке за Скудетто в Италии. 

Серия А - прекрасный турнир: три команды борются за первое место, а все прямые встречи еще впереди. Это нормально, что «Юве» после стольких победных лет переживает сложный момент. Это связано с тем, что у команды сменился тренер и ушло несколько футболистов. 

В Италии все привыкли преувеличивать важность поражений, но команда Сарри остаётся лучшей. 

Ранее Манчини поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. 

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BagioR
BagioR
сегодня в 18:56
Да уж лучший.
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