Манчини: «Команда Сарри в Италии остаётся лучшей»

Главный тренер сборной Италии в интервью Gazzetta dello Sport поделился мнением о гонке за Скудетто в Италии.

Серия А - прекрасный турнир: три команды борются за первое место, а все прямые встречи еще впереди. Это нормально, что «Юве» после стольких победных лет переживает сложный момент. Это связано с тем, что у команды сменился тренер и ушло несколько футболистов.

В Италии все привыкли преувеличивать важность поражений, но команда Сарри остаётся лучшей.