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Зума: «Моуриньо однажды сказал мне, что я был бесполезен. Это сработало»

сегодня, 05:06

Защитник «Челси» Курт Зума в интервью RMC Sport рассказал о любопытном эпизоде периода совместной работы с Жозе Моуриньо в лондонском клубе.

Не могу вспомнить, с кем мы играли, но помню, что мы уступили на выезде со счётом 1:3.

На следующий день Моуриньо подозвал меня, мы вместе пошли в его офис, и он спросил, в порядке ли я. Я сказал, что да, а он переспросил, уверен ли я в этом.

Я снова ответил, что уверен, на что он сказал: «Я спрашиваю, потому что на этих выходных ты был бесполезен». Вот, прямо так и сказал. Это шокировал меня, но заставило мгновенно захотеть ответить ему на поле. Я помню, что это задело меня, но и подействовало. Я реально хотел показать ему, что могу отреагировать на поле.

Моуриньо – тот, кто любит победы и использует для их достижения все возможные способы.

Я пришёл сюда в 19 лет, и он выпустил меня на поле. У меня были шансы и матчи. Не знаю, что думают другие, у всех разные мнения, но со своей стороны, я не совсем согласен с тем, что Моуриньо не даёт шансов молодым игрокам.

Ранее экс-защитник «Интера» Лусио назвал Моуриньо лучшим тренером в его карьере.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:56
Моуринью правельно делает что подстегивает игроков. Он умный тренер.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:02
Подействовало же.
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