Зума: «Моуриньо однажды сказал мне, что я был бесполезен. Это сработало»

Защитник «Челси» в интервью RMC Sport рассказал о любопытном эпизоде периода совместной работы с в лондонском клубе.

Не могу вспомнить, с кем мы играли, но помню, что мы уступили на выезде со счётом 1:3.

На следующий день Моуриньо подозвал меня, мы вместе пошли в его офис, и он спросил, в порядке ли я. Я сказал, что да, а он переспросил, уверен ли я в этом.

Я снова ответил, что уверен, на что он сказал: «Я спрашиваю, потому что на этих выходных ты был бесполезен». Вот, прямо так и сказал. Это шокировал меня, но заставило мгновенно захотеть ответить ему на поле. Я помню, что это задело меня, но и подействовало. Я реально хотел показать ему, что могу отреагировать на поле.

Моуриньо – тот, кто любит победы и использует для их достижения все возможные способы.

Я пришёл сюда в 19 лет, и он выпустил меня на поле. У меня были шансы и матчи. Не знаю, что думают другие, у всех разные мнения, но со своей стороны, я не совсем согласен с тем, что Моуриньо не даёт шансов молодым игрокам.