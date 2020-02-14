Буффон: «Роналду – одна из причин моего возвращения в „Ювентус“»

Голкипер «Ювентуса» поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Милана» (1:1) и игры с .

Причина, по которой я всё ещё играю, заключается в том, что я считаю, что могу выступать на высоком уровне.

Существуют ситуации, такие как возвращение в «Юве», что придают мне ещё больше мотивации и усиливают моё чувство ответственности и решимость.

Мне понравилась наша игра в пас, мы снова стали подвижными, но не так хорошо сработали в финальной трети поля. Ничья 1:1 – это хороший результат, учитывая то, как складывалась игра, даже если это не тот счёт, который позволяет вам свободно вздохнуть во втором матче.

Роналду невероятен. Признаюсь, одной из причин, по которым я вернулся в «Ювентус», была возможность играть и тренироваться с Криштиану Роналду. Делать это каждый день – настоящее откровение.