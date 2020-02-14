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Буффон: «Роналду – одна из причин моего возвращения в „Ювентус“»

сегодня, 04:19
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Милана» (1:1) и игры с Криштиану Роналду.

Причина, по которой я всё ещё играю, заключается в том, что я считаю, что могу выступать на высоком уровне.

Существуют ситуации, такие как возвращение в «Юве», что придают мне ещё больше мотивации и усиливают моё чувство ответственности и решимость.

Мне понравилась наша игра в пас, мы снова стали подвижными, но не так хорошо сработали в финальной трети поля. Ничья 1:1 – это хороший результат, учитывая то, как складывалась игра, даже если это не тот счёт, который позволяет вам свободно вздохнуть во втором матче.

Роналду невероятен. Признаюсь, одной из причин, по которым я вернулся в «Ювентус», была возможность играть и тренироваться с Криштиану Роналду. Делать это каждый день – настоящее откровение.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:44
Все мечтают играть вместе с лучшим игроком мира. С приходом в клуб Роналду Ювентусу будет легче теперь подписывать сильных игроков.
борька
борька
сегодня в 12:18
Красавыы ребята, но все таки уже пенсионеры!
shlomo
shlomo
сегодня в 05:26
Скромняга Буффонище
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:18
Буффон сам по себе футбольная легенда и не нужен ему ни какой Роналду.
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