ГлавнаяНовости

Мальдини: «Пенальти? Хочу заострить внимание на отличной игре „Милана“»

сегодня, 03:56
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Директор «Милана» Паоло Мальдини поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1).

Есть правила, которые можно интерпретировать по-разному, но  я бы не хотел слишком сильно зацикливаться на пенальти или на дисквалифицированных на ответный матч игроках.

Я хочу заострить внимание на отличном выступлении команды, которое было хорошо спланировано тренером. Безусловно, после этого матча мы станем значительно увереннее, чем были раньше.

Нам нужно быть более хладнокровными в завершении, так как мы забиваем недостаточно много голов, учитывая количество имеющихся у нас моментов. Есть сожаления по поводу того, что нам не удалось победить, но если вы не используете свои шансы против такой качественной команды, как «Ювентус», может произойти всё что угодно.

Да, на ответный матч мы остались без Ибрагимовича, Тео Эрнандеса и Кастильехо, но, без сомнений, мы выставим 11 человек на игру, и это главное!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп назвал свой самый памятный момент в карьере
Сегодня, 14:56 Комментарии8
СлухиРакитич: «Пьянич - один из самых недооцененных игроков»
Сегодня, 14:52 Комментарии3
Пеле отреагировал на разговоры о депрессии
Сегодня, 13:02 Комментарии0
Мхитарян: «Для „Ромы“ этот месяц будет очень важен»
Сегодня, 12:51 Комментарии3
Мхитарян: «Я уже чувствую себя лучше»
Сегодня, 12:41 Комментарии2
Фолланд: «Мне очень интересна английская Премьер-Лига»
Сегодня, 12:27 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:02
Милан потерял перед ответкой всех своих ключевых игроков. У них нет шансов!
Ozabot
Ozabot ответил VAN ARM
сегодня в 07:16
отличная игра! были достойны победы обе команды!!!!!!!
«Ювентус» за весь матч сделал два удара в створ — по одному за тайм. Это отличная игра? ))))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:15
Два раза хорошо сыграть не получится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:29
отличная игра! были достойны победы обе команды!!!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100