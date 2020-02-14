Мальдини: «Пенальти? Хочу заострить внимание на отличной игре „Милана“»

Директор «Милана» поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1).

Есть правила, которые можно интерпретировать по-разному, но я бы не хотел слишком сильно зацикливаться на пенальти или на дисквалифицированных на ответный матч игроках.

Я хочу заострить внимание на отличном выступлении команды, которое было хорошо спланировано тренером. Безусловно, после этого матча мы станем значительно увереннее, чем были раньше.

Нам нужно быть более хладнокровными в завершении, так как мы забиваем недостаточно много голов, учитывая количество имеющихся у нас моментов. Есть сожаления по поводу того, что нам не удалось победить, но если вы не используете свои шансы против такой качественной команды, как «Ювентус», может произойти всё что угодно.

Да, на ответный матч мы остались без Ибрагимовича, Тео Эрнандеса и Кастильехо, но, без сомнений, мы выставим 11 человек на игру, и это главное!