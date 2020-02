«Боруссия» Д повторила рекорд Бундеслиги по голам за 22 тура

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в игре 22-го тура Бундеслиги.

Таким образом, на счету «шмелей» уже 63 гола в чемпионате Германии. Дортмундцы повторили рекорд по количеству забитых мячей за данный промежуток турнира. Такого раньше добивались только «Бавария» в сезоне 1973/1974 и «Гамбург» в сезоне 1981/1982.

63 - @BlackYellow's 63 goals after 22 matchdays are a joint #Bundesliga record with Bayern 1973-74 and Hamburg 1981-82. Power. #BVBSGE pic.twitter.com/S8uN9dj5Nc