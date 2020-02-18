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«Ростов-Арена» перейдет в собственность региона до 1 июня

сегодня, 13:47

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что передача имущества стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона полностью завершится до 1 июня 2020 года. 

Начало июня - это крайний срок завершения передачи стадиона. Хочу отметить, что это никак не повлияет на проведение матчей, которые будут проходить на стадионе «Ростов-Арена» - все необходимые меры уже приняты.

Недвижимое имущество стадиона мы приняли в полном объеме. Движимое имущество принять в короткие сроки сложно. Работа идет, уже проведена инвентаризация более половины оборудования. Каждая вещь систематизируется согласно спискам.

Ранее стало известно, что на содержание «Ростов-Арены» из бюджета направят 12 млн рублей.

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drug01
drug01
сегодня в 14:07
Вначале деньги дадут а после пустят в свободное плавание
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