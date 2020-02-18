«Ростов-Арена» перейдет в собственность региона до 1 июня

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что передача имущества стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона полностью завершится до 1 июня 2020 года.

Начало июня - это крайний срок завершения передачи стадиона. Хочу отметить, что это никак не повлияет на проведение матчей, которые будут проходить на стадионе «Ростов-Арена» - все необходимые меры уже приняты.

Недвижимое имущество стадиона мы приняли в полном объеме. Движимое имущество принять в короткие сроки сложно. Работа идет, уже проведена инвентаризация более половины оборудования. Каждая вещь систематизируется согласно спискам.