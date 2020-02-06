«Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену»

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сегодня, 21:11

«Ак Барс Арена» может принять футбольные матчи в первой половине 2020 года.

Сообщается, что на данный момент на стадионе восстанавливают газон после церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям, который проходил в августе.

Напомним, что «Казань-Арена» была переименована в «Ак Барс Арену» в ноябре 2019 года.