«Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену»

«Ак Барс Арена» может принять футбольные матчи в первой половине 2020 года.
Сообщается, что на данный момент на стадионе восстанавливают газон после церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям, который проходил в августе.
Напомним, что «Казань-Арена» была переименована в «Ак Барс Арену» в ноябре 2019 года.
Скоро ведь наверняка будет какой то чемпионат мира по поеданию крапивы и Рубину придётся на Центральный вернутся
Скоро ведь наверняка будет какой то чемпионат мира по поеданию крапивы и Рубину придётся на Центральный вернутся