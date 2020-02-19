Клопп: «Ждём „Атлетико“ на „Энфилде“. Это ещё не конец»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это было не совсем то, чего мы ожидали, но оно уже произошло. Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счёт всего лишь 1:0, а второй тайм мы проведём на нашем стадионе.

Мы были недостаточно хороши в финальной трети поля. Они защищались всеми своими силами – и невероятно оборонялись в штрафной. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им бы хватило и счёта 0:0.

Почему заменил Мане? Он был их мишенью. Это очевидно. Они хотели убедиться, что он получит жёлтую карточку. Судья должен быть очень стойким для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков валились на газон, но я не знаю, по какой причине.

Нам некого винить. У меня всё в порядке, в первом тайме у нас 0:1 – и впереди очень длинный перерыв, который мы используем. Ждём их на «Энфилде». Это ещё не конец

Моя жёлтая? Это был перебор. Я уверен, там же был аут в нашу пользу перед голом? Такие вещи не могут тебя успокоить. Все мы люди, и все ошибаемся.