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Клопп: «Ждём „Атлетико“ на „Энфилде“. Это ещё не конец»

сегодня, 02:22
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это было не совсем то, чего мы ожидали, но оно уже произошло. Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счёт всего лишь 1:0, а второй тайм мы проведём на нашем стадионе.

Мы были недостаточно хороши в финальной трети поля. Они защищались всеми своими силами – и невероятно оборонялись в штрафной. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им бы хватило и счёта 0:0.

Почему заменил Мане? Он был их мишенью. Это очевидно. Они хотели убедиться, что он получит жёлтую карточку. Судья должен быть очень стойким для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков валились на газон, но я не знаю, по какой причине.

Нам некого винить. У меня всё в порядке, в первом тайме у нас 0:1 – и впереди очень длинный перерыв, который мы используем. Ждём их на «Энфилде». Это ещё не конец

Моя жёлтая? Это был перебор. Я уверен, там же был аут в нашу пользу перед голом? Такие вещи не могут тебя успокоить. Все мы люди, и все ошибаемся.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:45
матрасы молодцы конечно, но надо ещё выстоять на Энфилде, вон в прошлом розыгрыше Барселона первый матч 3:0 выиграла, а на Энфилде барсуков опустили, так что самое важное у матрасов ещё впереди
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 02:44
Нормально. Энфилд это совсем другая история.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:38
Оптимистично.. но атлеты сделают качественный паркинг
водитель такси
водитель такси
сегодня в 02:32
Победа в 1/8 по итогам двух матчей: Ливерпуль 90%. Атлетико-10%
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