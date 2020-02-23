Венгер заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь розыгрыш АПЛ без поражений

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сегодня, 09:04

Бывший наставник «Арсенала» в эфире телеканала beIN Sports ответил на вопрос о том, способен ли «Ливерпуль» пройти весь нынешний розыгрыш АПЛ без поражений.

Это возможно. Это может произойти, да. Я не обязательно хочу, чтобы это произошло, ты хочешь всегда быть единственным, кто совершает что-то особенное, но если они сделают это, я отмечу их хорошую работу.

Отметим, что единственной командой в истории Премьер-Лиги, не проигравшей в турнире ни одного матча за сезон, является «Арсенал». «Канониры» под руководством Венгера установили это достижение в сезоне-2003/04.

Напомним, ранее Венгер призвал изменить систему определения офсайда в футболе.