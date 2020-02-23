Джеррард: «Готов ли я возглавить „Ливерпуль“? Пожалуй, что нет»

Наставник «Рейнджерс» признался, что пока не готов сменить на посту главного тренера «Ливерпуля».

Я понимаю, почему люди видят во мне возможного преемника Клоппа. Потому что я долго был капитаном «Ливерпуля», и внушительная часть болельщиков хочет моего возвращения в клуб.

Но я достаточно умён, чтобы понимать, что, в первую очередь, ты должен быть достаточно хорош для этой работы. Руководство должно понимать, что ты подходишь для этой работы.

Если бы у меня был шанс [возглавить «Ливерпуль»], я бы хотел быть максимально готов для этой работы. Ты не сможешь планировать всё сезон за сезоном. Если в течение месяцев что-то пойдёт не так, ты потеряешь работу.

Готов ли я возглавить «Ливерпуль» прямо сейчас? Пожалуй, что нет.