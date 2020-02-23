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Мальдини раскрыл детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»

сегодня, 10:56

Директор «Милана» Паоло Мальдини в общении со Sky Sport Italia заявил, что в контракте форварда Златана Ибрагимовича с клубом есть пункт об автоматическом продлении. Он вступит в силу, если в текущем сезоне «красно-черные» квалифицируются в Лигу чемпионов.

У Ибрагимовича контракт на шесть месяцев с пунктом об автоматическом продлении на случай нашего выхода в Лигу чемпионов. Если мы не попадем в ЛЧ, мы сядем с ним за стол переговоров. С Иброй всегда ведется личная дискуссия, в которой всегда должен быть открытый диалог. Этот диалог всегда и был, иначе он бы не перешел в «Милан».

Отметим, что ранее Мальдини опроверг данные о заинтересованности «Милана» в приглашении немецкого тренера Ральфа Рангника.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:40
Милан и ЛЧ - это вещи пока несовместимые! Но Ибру подписывать всё равно надо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:34
Суммы так и не раскрыты.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:31
Сложная задачка в ЛЧ попасть... А Зланан на следующий сезон Милану нужен однозначно!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:14
"Милану"до ЛЧ ещё далеко.
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