Рибалта раскрыл обстоятельства перехода Малкома в «Зенит»

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сегодня, 20:04

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, как петербургскому клубу удалось заполучить форварда Малкома. Напомним, что нападающий перешел из «Барселоны» в «Зенит» прошлым летом за 40 миллионов евро.

Я хорошо знаю агента Малкома. Мы общаемся на протяжении долгого времени. И это он сказал мне, что такая возможность есть. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения. Тем не менее, агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: «Так давай сделаем это!» Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба.