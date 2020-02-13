Рибалта раскрыл обстоятельства перехода Малкома в «Зенит»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, как петербургскому клубу удалось заполучить форварда Малкома. Напомним, что нападающий перешел из «Барселоны» в «Зенит» прошлым летом за 40 миллионов евро.
Я хорошо знаю агента Малкома. Мы общаемся на протяжении долгого времени. И это он сказал мне, что такая возможность есть. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения. Тем не менее, агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: «Так давай сделаем это!» Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба.
Отметим, что в общении с прессой Рибалта также высказался о переходе хавбека Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ.
Ну прям секретный архив рассекретил???
Ну прям секретный архив рассекретил???
"Мы зачем-то купили Малкома в последний момент, вообще нам не пригодился, не уровень "Барселоны", а еще хрупкий как хрусталь, то у него растяжение связок, то вывих лодыжки. Возможно, поэтому мы до сих пор за него не заплатили "Бордо".
И тут Рибалта говорит, что "Зенит" хочет его за 40 миллионов забрать. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что он за 15 матчей в Ла Лиге он практически не сделал полезных действий.
Тем не менее, Рибалта заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, вы не смотрите, что у него полезных действий практически ноль и треть времени он из-за травм пропустил, это топчик дикий, порвет ваш чемпионат и ЛЧ вам затащит, это второй Роналдиньо, то есть это тот второй, а это первый...
Стыдно, конечно, было так врать, говорю и краснею, но деньги не пахнут. И он ответил: «Так давай сделаем это!». Давно мы никого так удачно не разводили."
"Мы зачем-то купили Малкома в последний момент, вообще нам не пригодился, не уровень "Барселоны", а еще хрупкий как хрусталь, то у него растяжение связок, то вывих лодыжки. Возможно, поэтому мы до сих пор за него не заплатили "Бордо".
И тут Рибалта говорит, что "Зенит" хочет его за 40 миллионов забрать. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что он за 15 матчей в Ла Лиге он практически не сделал полезных действий.
Тем не менее, Рибалта заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, вы не смотрите, что у него полезных действий практически ноль и треть времени он из-за травм пропустил, это топчик дикий, порвет ваш чемпионат и ЛЧ вам затащит, это второй Роналдиньо, то есть это тот второй, а это первый...
Стыдно, конечно, было так врать, говорю и краснею, но деньги не пахнут. И он ответил: «Так давай сделаем это!». Давно мы никого так удачно не разводили."
Так же он и Роттенбергу ответил когда тот попросил Кокорина до конца сезона
Так же он и Роттенбергу ответил когда тот попросил Кокорина до конца сезона