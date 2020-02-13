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Рибалта раскрыл обстоятельства перехода Малкома в «Зенит»

сегодня, 20:04

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, как петербургскому клубу удалось заполучить форварда Малкома. Напомним, что нападающий перешел из «Барселоны» в «Зенит» прошлым летом за 40 миллионов евро.

Я хорошо знаю агента Малкома. Мы общаемся на протяжении долгого времени. И это он сказал мне, что такая возможность есть. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения. Тем не менее, агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: «Так давай сделаем это!» Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба.  

Отметим, что в общении с прессой Рибалта также высказался о переходе хавбека Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ.  

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:54
Хавьер сейчас ругает себя или хвалит ?????
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов
сегодня в 22:18
Господи ,стыдоба ! ( болельщик Зенита )
nubom
nubom
сегодня в 20:53
Ласковое дитя - у двух маток сосет...
particular
particular
сегодня в 20:46
Вроде, раскрывается информация, а, по сути, - всплывает г@@но..:))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:39
Рибалта раскрыл...................
Ну прям секретный архив рассекретил???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:33
Спортивный директор «Барселоны» рассказал о том, как барселонскому клубу удалось продать форварда Малкома.

"Мы зачем-то купили Малкома в последний момент, вообще нам не пригодился, не уровень "Барселоны", а еще хрупкий как хрусталь, то у него растяжение связок, то вывих лодыжки. Возможно, поэтому мы до сих пор за него не заплатили "Бордо".

И тут Рибалта говорит, что "Зенит" хочет его за 40 миллионов забрать. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что он за 15 матчей в Ла Лиге он практически не сделал полезных действий.

Тем не менее, Рибалта заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, вы не смотрите, что у него полезных действий практически ноль и треть времени он из-за травм пропустил, это топчик дикий, порвет ваш чемпионат и ЛЧ вам затащит, это второй Роналдиньо, то есть это тот второй, а это первый...

Стыдно, конечно, было так врать, говорю и краснею, но деньги не пахнут. И он ответил: «Так давай сделаем это!». Давно мы никого так удачно не разводили."
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:33
Приподносит так,буд-то Малком стал лучшим игроком команды,приносит огромную пользу и т.д....смех да и только....а что на выходе???А на выходе 0 полных матчей за 2/3 чемпионата,никаких результативных действий.Стыдиться этим трансфером нужно....
112910415
112910415
сегодня в 20:17
" сидел в углу - больной, грустный, а глаза такие умные ..."
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:13
У Медведева в Зените одна функция. Вовремя воскликнуть «Так давай сделаем это!»
Так же он и Роттенбергу ответил когда тот попросил Кокорина до конца сезона
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