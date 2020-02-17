Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня доказал свой потенциал»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал первый гол форварда Федора Смолова в составе «Сельты». Нападающий, арендованный испанским клубом у «Локо» в январе, отличился накануне в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».
Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.
Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись СМС.
Навыки бомбардира - ❌
Умение открываться - ❌
Высокая скорость - ❌
Точное попадание в цель - ❌
Имя - Фёдор (фамилия Чалов или Смолов - по желанию) ✔
Навыки бомбардира - ❌
Умение открываться - ❌
Высокая скорость - ❌
Точное попадание в цель - ❌
Имя - Фёдор (фамилия Чалов или Смолов - по желанию) ✔
Вся спортивная пресса мира смакует этот гол на все ЛАДЫ!!!
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор!
Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
Сельта выжала МАКСИМУМ из тех возможностей, которые им предоставил Реал.
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Вперёд Фёдор! Выше знамя российского футбола.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Регулярно будет забивать.
Гол забил шедевральный.
Вся спортивная пресса мира смакует этот гол на все ЛАДЫ!!!
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор!
Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
Сельта выжала МАКСИМУМ из тех возможностей, которые им предоставил Реал.
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Вперёд Фёдор! Выше знамя российского футбола.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Регулярно будет забивать.
Гол забил шедевральный.