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Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня доказал свой потенциал»

сегодня, 11:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал первый гол форварда Федора Смолова в составе «Сельты». Нападающий, арендованный испанским клубом у «Локо» в январе, отличился накануне в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».  

Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.

Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись СМС.

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makkie
makkie
сегодня в 12:02
Инструкция, как забить Реалу на Сантьяго Бернабеу:

Навыки бомбардира - ❌
Умение открываться - ❌
Высокая скорость - ❌
Точное попадание в цель - ❌

Имя - Фёдор (фамилия Чалов или Смолов - по желанию) ✔
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:57
Кикнадзе надо было лучше сказать что "Краснодар" и "Сельта" хорошие команды в которых Фёдор чувствует себя комфортно...и доказывает свой потенциал....
drug01
drug01
сегодня в 11:20
Все рады-хороший старт! Так продолжать Федор.......
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 11:19
Грандиозный, феерический, мастерский и исторический гол Фёдора в ворота Реала, сделал его ГЕРОЕМ уикенда мирового клубного футбола.
Вся спортивная пресса мира смакует этот гол на все ЛАДЫ!!!
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор!
Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
Сельта выжала МАКСИМУМ из тех возможностей, которые им предоставил Реал.
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Вперёд Фёдор! Выше знамя российского футбола.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Регулярно будет забивать.
Гол забил шедевральный.
Footbolista
Footbolista ответил beefs
сегодня в 11:19
Аспас тоже форвард, но не забил на этот раз...хотя пас на Федю выдал отменный...
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 11:17
Смолову просто огромное уважение.
beefs
beefs
сегодня в 11:15
Я не пойму из-за чего сыр-бор, а для чего он выходит на поле, он же форвард...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:13
Феде раздают огромные авансы...покер в ворота Барсы мог мы развеять последние сомнения...
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