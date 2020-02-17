Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня доказал свой потенциал»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал первый гол форварда в составе «Сельты». Нападающий, арендованный испанским клубом у «Локо» в январе, отличился накануне в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».

Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.

Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись СМС.