Сульшер: «Провели хороший матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Уотфордом».
Хорошая победа. Второй матч в АПЛ отыграли на ноль. Отличный показатель. Нужно двигаться дальше и стараться побеждать в каждой игре.
|Манчестер Юнайтед3 : 0Уотфорд
|Матч завершен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Уотфордом».
Хорошая победа. Второй матч в АПЛ отыграли на ноль. Отличный показатель. Нужно двигаться дальше и стараться побеждать в каждой игре.