ГлавнаяНовости

Сульшер: «Провели хороший матч»

сегодня, 19:38
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Уотфордом».

Хорошая победа. Второй матч в АПЛ отыграли на ноль. Отличный показатель. Нужно двигаться дальше и стараться побеждать в каждой игре. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандеш: «Одержали заслуженную победу»
Сегодня, 19:52 Комментарии1
Батистута – о рекорде Роналду: «Криштиану помог отдых"
Сегодня, 18:46 Комментарии11
Пол Инс: «Самое важное для „Ливерпуля“ - сохранить лучших игроков»
Сегодня, 18:36 Комментарии10
Индзаги: «Понимали, что в гостях с „Дженоа“ всегда сложно играть»
Сегодня, 18:26 Комментарии0
Парехо: «Мы должны быть самокритичными»
Сегодня, 17:31 Комментарии1
Паратичи прокомментировал критику в сторону «Ювентуса»
Сегодня, 15:23 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 19:42
Ты в верном направлении продолжай. Осталось немного расчистить состав и развить молодняк. А так всё в правильном направлении
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100