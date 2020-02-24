Дриусси: «Мне очень понравилась шаверма в Санкт-Петербурге»

Нападающий «Зенита» рассказал про прогулки по Санкт-Петербургу и заявил, что ему очень понравилась шаверма:

Спокойнее гулять в Петербурге, конечно. В Аргентине, если проиграл или команда не в форме, игроки жуткое давление испытывают, обстановка очень напряженная. Но может быть, дело в том, что я не очень могу понять, что про нас пишут после поражений в России. Это вам ясно, а мне - нет.

Аргентина в этом смысле есть Аргентина. Тут она в топе. Но и Петербург после побед мне тоже очень нравится. Это ощущение праздника. А оно приятно везде.

Если холодно, не очень хочется выходить. Хотя мы с женой все время стараемся куда-нибудь выбираться. Хорошо, что дочка позволяет это делать. Она довольно рано засыпает, и ее можно оставить с тетей моей супруги. Тогда мы можем отправится поужинать или по магазинам.

Я очень люблю есть там, где вкусно. И несколько таких любимых ресторанов в Петербурге точно могу назвать. А шаверма… Впервые здесь ее увидел. С курицей точно пробовал. И мне очень понравилось!

Ответственным за всю музыку в раздевалке раньше был Краневиттер. Когда он был в команде, на эту роль никто больше даже не претендовал. Сейчас это либо Ригони, либо кто-то из русских ребят. Теперь звучит либо русская, либо англоязычная музыка. Но это нормально. Некоторым из нас она нравятся, а кто-то из россиян хорошо относится к стилю «латина». Но кто-то может все это не любить. Поэтому стараемся миксовать.