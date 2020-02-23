Дриусси: «Был готов принять предложение „Интер Майами“»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил информацию, что зимой он мог перейти в «Интер Майами».
Интерес был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Поэтому полностью сконцентрирован на работе в «Зените», всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы уже знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Майами» все равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.
Хочу принять взвешенное и наиболее правильное решение не только для себя, но и для семьи. Мы все вместе такие вещи всегда обсуждаем. Мне очень важно, чтобы родным тоже было комфортно. Поэтому не закрываю дверь ни для чего. Еще раз подчеркну — сейчас я полностью здесь, в «Зените». Но если будет новая попытка со стороны клуба Бэкхема, мы ее обсудим.
Разочарован ли я, что не уехал сразу? Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, все, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то поменять в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Майами».
"Трансфермаркт" 23.02.2020...
Стоимость состава (28 игроков) 40,05 млн €....
Стадион: "Inter Miami CF Stadium" вместимость 18.000 зрителей...
Некоторые усиления Бекхэма в текущем сезоне :
Грант Лиллард - 68 Тыс €
Уилл Трапп - 90 Тыс €
Джей Чапман - 91 Тыс €
Самый рекордный трансфер - (более четверти стоимости всего состава) - Родольфо Писарро...10,91 млн €..)))
И зачем Дриусси эта полулюбительская организация в Майами ...в стране где футбол спорт №5 ,в отличии от Европы и Южной Америки ???..)))
Чтоб по будням со слесарями местными и почтальонами двухстороночку за 150 баксов гонять...))))
За многими обзацами речи проглядывается лишь желание закомфортить семью.....
И ни слова про своё футбольное будущее...амбиции...желание попасть в топ-евро-гранд...
Или я не понял Себастьена.....
Или ему по барабану на свою карьеру...лишь бы родне было тепло и сухо...
"Трансфермаркт" 23.02.2020...
Стоимость состава (28 игроков) 40,05 млн €....
Стадион: "Inter Miami CF Stadium" вместимость 18.000 зрителей...
Некоторые усиления Бекхэма в текущем сезоне :
Грант Лиллард - 68 Тыс €
Уилл Трапп - 90 Тыс €
Джей Чапман - 91 Тыс €
Самый рекордный трансфер - (более четверти стоимости всего состава) - Родольфо Писарро...10,91 млн €..)))
И зачем Дриусси эта полулюбительская организация в Майами ...в стране где футбол спорт №5 ,в отличии от Европы и Южной Америки ???..)))
Чтоб по будням со слесарями местными и почтальонами двухстороночку за 150 баксов гонять...))))
За многими обзацами речи проглядывается лишь желание закомфортить семью.....
И ни слова про своё футбольное будущее...амбиции...желание попасть в топ-евро-гранд...
Или я не понял Себастьена.....
Или ему по барабану на свою карьеру...лишь бы родне было тепло и сухо...
Рубли на доллары меняют и батрачЯт,
Шансонье он видный, с паспортом Авраамыча, который Линкольн,
Родину любит, изредка, туда и удочку закидывает ленивенько. (Секта. Маяковского.)
Рубли на доллары меняют и батрачЯт,
Шансонье он видный, с паспортом Авраамыча, который Линкольн,
Родину любит, изредка, туда и удочку закидывает ленивенько. (Секта. Маяковского.)
“Оставайся,Себастьян, шарить будешь в Америке.
И здесь, конечно, не в штанах, но тоже облако,
И наш Гудзон не хуже невского берега”.
“Оставайся,Себастьян, шарить будешь в Америке.
И здесь, конечно, не в штанах, но тоже облако,
И наш Гудзон не хуже невского берега”.
ЕБстественно, за хорошую денежку...
ЕБстественно, за хорошую денежку...
да для него майами практически дом родной :)
да для него майами практически дом родной :)
Оказалась, как мираж, она обманчива,
Эх, сулили доллары, горы золотые,
Ну, а жизнь суровая – там, мы все ж чужие..." (М.Звездинский)
Шансонье там был, плавал, знает... Слушай Мишу, Себастьян..:))
Оказалась, как мираж, она обманчива,
Эх, сулили доллары, горы золотые,
Ну, а жизнь суровая – там, мы все ж чужие..." (М.Звездинский)
Шансонье там был, плавал, знает... Слушай Мишу, Себастьян..:))