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Дриусси: «Был готов принять предложение „Интер Майами“»

сегодня, 14:30

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил информацию, что зимой он мог перейти в «Интер Майами».

Интерес был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Поэтому полностью сконцентрирован на работе в «Зените», всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы уже знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Майами» все равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.

Хочу принять взвешенное и наиболее правильное решение не только для себя, но и для семьи. Мы все вместе такие вещи всегда обсуждаем. Мне очень важно, чтобы родным тоже было комфортно. Поэтому не закрываю дверь ни для чего. Еще раз подчеркну — сейчас я полностью здесь, в «Зените». Но если будет новая попытка со стороны клуба Бэкхема, мы ее обсудим.

Разочарован ли я, что не уехал сразу? Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, все, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то поменять в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Майами».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:26
Мне одно не понятно....чего все ведут речь про некий "Интер Майами" у которых Бекхэм в президентах...???
"Трансфермаркт" 23.02.2020...
Стоимость состава (28 игроков) 40,05 млн €....
Стадион: "Inter Miami CF Stadium" вместимость 18.000 зрителей...
Некоторые усиления Бекхэма в текущем сезоне :
Грант Лиллард - 68 Тыс €
Уилл Трапп - 90 Тыс €
Джей Чапман - 91 Тыс €
Самый рекордный трансфер - (более четверти стоимости всего состава) - Родольфо Писарро...10,91 млн €..)))

И зачем Дриусси эта полулюбительская организация в Майами ...в стране где футбол спорт №5 ,в отличии от Европы и Южной Америки ???..)))
Чтоб по будням со слесарями местными и почтальонами двухстороночку за 150 баксов гонять...))))

За многими обзацами речи проглядывается лишь желание закомфортить семью.....
И ни слова про своё футбольное будущее...амбиции...желание попасть в топ-евро-гранд...

Или я не понял Себастьена.....
Или ему по барабану на свою карьеру...лишь бы родне было тепло и сухо...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:25
Тоже думаю надо было продавать, на его месте и Кузяев может играть, Ерохин не критично хуже, и наконец Малком. Тренеров тоже можно понять, претендентов на вылет много, сейчас такая рубка начнётся в каждом матче, под общим названием: Никто не хотел выбывать. Дровосеков у нас в РПЛ хватает. Поэтому и Дриусси со счетов не скидывают. Да и после Европы многое измениться в том числе и в Зените.
MORGENSHTERN
MORGENSHTERN ответил particular
сегодня в 16:05
"...Эх, Америка, – звучит заманчиво, Оказалась, как мираж, она обманчива, Эх, сулили доллары, горы золотые, Ну, а жизнь суровая – там, мы все ж чужие..." (М.Звездинский) Шансонье там был, плавал, знает... Слушай Мишу, Себастьян..:))
У вас, чужие среди своих иначе,
Рубли на доллары меняют и батрачЯт,
Шансонье он видный, с паспортом Авраамыча, который Линкольн,
Родину любит, изредка, туда и удочку закидывает ленивенько. (Секта. Маяковского.)
nubom
nubom
сегодня в 16:03
Если его хорошо продадут, это еще не значит, что на его место хорошо купят!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:00
чем быстрее слиняет - тем лучше будет фк " Зенит" без балласта
Авербуx
Авербуx
сегодня в 15:46
Пусть пока унас играет.
борька
борька
сегодня в 15:45
Убегай скорее
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:45
Предлагали много раз люди добрые:
“Оставайся,Себастьян, шарить будешь в Америке.
И здесь, конечно, не в штанах, но тоже облако,
И наш Гудзон не хуже невского берега”.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:42
За деньги готов на все.
makkie
makkie
сегодня в 14:57
Побыстрее слинять из Зенита хочет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:55
К новому лимиту может и продадут.
ЕБстественно, за хорошую денежку...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:50
Надо было отпустить..
dino-hsv
dino-hsv ответил particular
сегодня в 14:44
"...Эх, Америка, – звучит заманчиво, Оказалась, как мираж, она обманчива, Эх, сулили доллары, горы золотые, Ну, а жизнь суровая – там, мы все ж чужие..." (М.Звездинский) Шансонье там был, плавал, знает... Слушай Мишу, Себастьян..:))
"В 2000 году 66,75 % жителей назвали своим родным языком испанский, 5,2 % — гаитянский. Английский является родным лишь для 25,45 % населения Майами, что является одним из самых низких показателей в США"

да для него майами практически дом родной :)
particular
particular
сегодня в 14:38
"...Эх, Америка, – звучит заманчиво,
Оказалась, как мираж, она обманчива,
Эх, сулили доллары, горы золотые,
Ну, а жизнь суровая – там, мы все ж чужие..." (М.Звездинский)

Шансонье там был, плавал, знает... Слушай Мишу, Себастьян..:))
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