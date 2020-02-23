Дриусси: «Был готов принять предложение „Интер Майами“»

Нападающий «Зенита» подтвердил информацию, что зимой он мог перейти в «Интер Майами».

Интерес был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Поэтому полностью сконцентрирован на работе в «Зените», всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы уже знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Майами» все равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.

Хочу принять взвешенное и наиболее правильное решение не только для себя, но и для семьи. Мы все вместе такие вещи всегда обсуждаем. Мне очень важно, чтобы родным тоже было комфортно. Поэтому не закрываю дверь ни для чего. Еще раз подчеркну — сейчас я полностью здесь, в «Зените». Но если будет новая попытка со стороны клуба Бэкхема, мы ее обсудим.

Разочарован ли я, что не уехал сразу? Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, все, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то поменять в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Майами».