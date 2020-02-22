Тарасов: «Эта травма не зависела от меня, от этого ещё тяжелее»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал эпизод, в котором получил тяжелую травму. Впоследствии у Дмитрия был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Вчера был жесткий момент, независящий от меня. И от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь, это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению.