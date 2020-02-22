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Тарасов: «Эта травма не зависела от меня, от этого ещё тяжелее»

сегодня, 22:04

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал эпизод, в котором получил тяжелую травму. Впоследствии у Дмитрия был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Вчера был жесткий момент, независящий от меня. И от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь, это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению.

Тарасов получил травму спустя 3 дня после подписания контракта с «Рубином» до конца сезона. 

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Вчера был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими🙏🏻 ⠀ Я не сдаюсь, как вы поняли. 😂😂😂Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе😎😂. ⠀ Уже готов к быстрому восстановлению💪🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:38
удачно подписал контракт...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:31
Как это травма не зависит от тебя, такого не бывает особенно на тренировке.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 22:18
От тебя вообще ничего не зависит, Митя!
karnager
karnager
сегодня в 22:06
Оо, у Димки снова появится время для глупых инстаграм-постиков. Пожалуй, подпишусь
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