Сигурдссон: «Надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно»

Полузащитник ЦСКА рассказал о подготовке московской команды ко второй части сезона.

Что ждать во второй части сезона? Очевидно, что мы должны выкладываться на сто процентов в каждой игре. Самоотдача будет полнейшей, это даже не обсуждается! Сборы прошли хорошо, как я уже говорил, команда набрала необходимые кондиции. Нам нужно быть сплоченными, шаг за шагом двигаться к своей цели. Мы способны на многое, надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно.