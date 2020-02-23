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Сигурдссон: «Надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно»

сегодня, 10:43

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о подготовке московской команды ко второй части сезона. 

Что ждать во второй части сезона? Очевидно, что мы должны выкладываться на сто процентов в каждой игре. Самоотдача будет полнейшей, это даже не обсуждается! Сборы прошли хорошо, как я уже говорил, команда набрала необходимые кондиции. Нам нужно быть сплоченными, шаг за шагом двигаться к своей цели. Мы способны на многое, надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно.

Ранее Сигурдссон прокомментировал победу над «Уфой» в товарищеском матче.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:40
На Бога надейся, да сам не плошай.
Играй в каждом матче как вчера (5 ударов и все голевые, итог - хет-трик) и будет удача.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:35
Всё надеются, не у всех получится.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:18
Мы тоже на это надеемся и на твою такую же как во вчерашнем матче результативность!
mensk
mensk
сегодня в 11:11
Удачи, но надо смотреть реально - не чемпионами же стать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:10
В ближайшие годы успехом будет считаться место в таблице выше "Спартака".Да и то,при проигрыше ему.Вот и всё.
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