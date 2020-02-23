Сигурдссон: «С нетерпением ждем первого официального матча в этом году»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Уфой» в товарищеском матче.

Приятно ли было забить три гола? Конечно! Любой футболист радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр. Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча в этом году.