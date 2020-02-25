Карлес Перес: «Мне нравится, что „Рома“ сделала ставку на меня»

Вингер «Ромы» Карлес Перес в общении с Radio Catalunya заявил, что отклонил много предложений ради перехода в римский клуб.
Я отклонил много предложений, поскольку знал, чего хотел. «Рома» подписала меня и заплатила за меня деньги, я должен доказать на поле, что достоин заплаченной суммы. Мне нравится, что они сделали ставку на меня, и я хочу отплатить им за доверие. Я профессионал с головы до ног.
Напомним, что в январе «Рома» арендовала Переса у «Барселоны».
Цены на игроков меняются, важно ещё покупать и продавать игроков в нужный момент, т.е. купить дешевле, а продать дороже.
Цены на игроков меняются, важно ещё покупать и продавать игроков в нужный момент, т.е. купить дешевле, а продать дороже.
Если же мяч будет с какого-либо матча, то это будет уточнено в новости по фентези.
Если же мяч будет с какого-либо матча, то это будет уточнено в новости по фентези.
Вот и сейчас вижу, что санчо опять подорожал, но сколько можно так?
Вот и сейчас вижу, что санчо опять подорожал, но сколько можно так?