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Карлес Перес: «Мне нравится, что „Рома“ сделала ставку на меня»

сегодня, 17:52

Вингер «Ромы» Карлес Перес в общении с Radio Catalunya заявил, что отклонил много предложений ради перехода в римский клуб.

Я отклонил много предложений, поскольку знал, чего хотел. «Рома» подписала меня и заплатила за меня деньги, я должен доказать на поле, что достоин заплаченной суммы. Мне нравится, что они сделали ставку на меня, и я хочу отплатить им за доверие. Я профессионал с головы до ног.  

Напомним, что в январе «Рома» арендовала Переса у «Барселоны».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
сегодня в 18:15
Почему такая несовершенная трансферная стоимость? Можно получить качественного игрока за 0,1 а который совсем не играет будет стоить 12! Тут стоимость игроков совсем оторвана от реалий, и еще идет подорожание, хотя у нас 100 баллов остается неизменными. Вот и сейчас вижу, что санчо опять подорожал, но сколько можно так?
А что это за топ игрок за 0,1млн?
Цены на игроков меняются, важно ещё покупать и продавать игроков в нужный момент, т.е. купить дешевле, а продать дороже.
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
сегодня в 18:12
Подождите, но если вы отдадите кому мяч, то им уже никогда не будут играть в официальных матчах. Поправьте меня, если ошибся. Но я думаю, что если проводится официальный матч, то у них полный комплект новых мячей и, ни от кого они других на матч не принимают.
Официальный мяч можно просто приобрести.
Гавроша
Гавроша ответил alexgurzan
сегодня в 18:10
Просто такой же мяч, каким будут играть футболисты в ЛЧ. Если же мяч будет с какого-либо матча, то это будет уточнено в новости по фентези.
Подождите, но если вы отдадите кому мяч, то им уже никогда не будут играть в официальных матчах. Поправьте меня, если ошибся. Но я думаю, что если проводится официальный матч, то у них полный комплект новых мячей и, ни от кого они других на матч не принимают.
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
сегодня в 18:06
Хотел спросить - что за мяч? Этим мячом вправду играли в каком-то матче ЛЧ? И если да, то желательно указать в каком.
Просто такой же мяч, каким будут играть футболисты в ЛЧ.
Если же мяч будет с какого-либо матча, то это будет уточнено в новости по фентези.
Гавроша
Гавроша ответил alexgurzan
сегодня в 18:04
Уточните ваш вопрос.
Хотел спросить - что за мяч? Этим мячом вправду играли в каком-то матче ЛЧ? И если да, то желательно указать в каком.
Гавроша
Гавроша ответил Mikki
сегодня в 18:03
В мартовском конкурсе fantasy разыграем официальный футбольный мяч Лиги чемпионов.
Почему такая несовершенная трансферная стоимость? Можно получить качественного игрока за 0,1 а который совсем не играет будет стоить 12! Тут стоимость игроков совсем оторвана от реалий, и еще идет подорожание, хотя у нас 100 баллов остается неизменными.

Вот и сейчас вижу, что санчо опять подорожал, но сколько можно так?
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
сегодня в 18:02
А это что такое?
Уточните ваш вопрос.
Гавроша
Гавроша ответил Mikki
сегодня в 17:58
В мартовском конкурсе fantasy разыграем официальный футбольный мяч Лиги чемпионов.
А это что такое?
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