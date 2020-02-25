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Рамос: «Не думаю, что переступил границу в словах об арбитре Эрнандесе»

сегодня, 16:54

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос объяснил свои слова в адрес арбитра, которые он произнес после матча 25-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (0:1).

Не считаю, что в моих словах было что-то неуместное или неуважительное. В нашей стране демократия и мы можем говорить то, что думаем. Я не думаю, что переступил границу в своих словах.

Не кажется ли мне, что ко мне предвзяты? Скорее нет. Принципы арбитров в Европе отличаются от испанских, там судьи более снисходительны.

Мне важны отношения с судьями. Если не брать в счет этот эпизод в матче с «Леванте», который я считаю скорее личным, то я думаю, что у меня хорошие отношения с арбитрами.

Ранее стало известно, что Рамоса из-за этого инцидента могут дисквалифицировать на один ближайший матч, в котором «Реал» встретится с «Барселоной». 

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