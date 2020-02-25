Бонуччи: «Роналду – боевая машина. Он дал каждому из нас толчок в развитии»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высоко отозвался о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.
Помимо великолепной техники, Роналду делает легендой его стабильность. Он не упустит ни малейшей детали, которая может ему помешать. Мы возвращаемся с игры в 2 часа ночи, и уже через час он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы как можно быстрее восстановиться. Он в постоянном стремлении быть лучшим. Роналду - боевая машина.
Он вызывает лишь восхищение. Все пытаются взять из его характера что-то, что сделает тебя лучше. За те два года, которые Роналду провел здесь, каждый из нас чему-то научился у Криштиану, наблюдая за ним. И каждому это дало толчок в развитии.
Ранее Бонуччи поделился ожиданиями от противостояния с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ювентус рвал бы всех своих соперников в клочья.
Ювентус рвал бы всех своих соперников в клочья.