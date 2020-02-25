ГлавнаяНовости

Бонуччи: «Роналду – боевая машина. Он дал каждому из нас толчок в развитии»

сегодня, 16:38

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высоко отозвался о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.

Помимо великолепной техники, Роналду делает легендой его стабильность. Он не упустит ни малейшей детали, которая может ему помешать. Мы возвращаемся с игры в 2 часа ночи, и уже через час он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы как можно быстрее восстановиться. Он в постоянном стремлении быть лучшим. Роналду - боевая машина. 

Он вызывает лишь восхищение. Все пытаются взять из его характера что-то, что сделает тебя лучше. За те два года, которые Роналду провел здесь, каждый из нас чему-то научился у Криштиану, наблюдая за ним. И каждому это дало толчок в развитии.

Ранее Бонуччи поделился ожиданиями от противостояния с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рамос: «В матче с „Ман Сити“ постараемся показать, на что мы способны»
Сегодня, 17:21 Комментарии0
Зидан: «У „Манчестер Сити“ много сильных сторон»
Сегодня, 17:14 Комментарии0
Рамос: «Не думаю, что переступил границу в словах об арбитре Эрнандесе»
Сегодня, 16:54 Комментарии0
Луис Суарес: «Болельщики „Ливерпуля“ - лучшие футбольные фанаты»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Марадона: «Мое сердце сегодня с неаполитанцами»
Сегодня, 16:24 Комментарии4
Вудворд: «МЮ продолжает прогрессировать в процессе перестройки команды»
Сегодня, 16:24 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 17:16
Если бы все относились к своей работе так относится Рон
Ювентус рвал бы всех своих соперников в клочья.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:09
Зачем он опять про толчки Роналду рассказывает?
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 17:06
Месси может тоже давать, ложки чайные)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:58
Вот и учитесь у него отношению к своим профессиональным обязанностям пока есть такая возможность!
h8you
h8you
сегодня в 16:58
по тебе не скажешь)
ДСА
ДСА
сегодня в 16:55
Осталось дать всем победу в Лиге Чемпионов
drug01
drug01
сегодня в 16:54
И один в поле воин!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100