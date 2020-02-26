Иммобиле из-за болезни может не сыграть с «Болоньей»

Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 26-го тура Серии А против «Болоньи».
Форвард с понедельника не тренируется с командой из-за высокой температуры. Однако есть вероятность, что футболист к этому времени успеет восстановиться и набраться сил.
Напомним, что недавно Иммобиле повторил рекорд Серии А.
Вот и пошли болячки, щас ещё в запой уйдёт. Дискву на пару матчей впаяют.
Вот и пошли болячки, щас ещё в запой уйдёт. Дискву на пару матчей впаяют.