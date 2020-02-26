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Иммобиле из-за болезни может не сыграть с «Болоньей»

сегодня, 14:14
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья29.02.2020 в 17:00 Не начался

Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 26-го тура Серии А против «Болоньи». 

Форвард с понедельника не тренируется с командой из-за высокой температуры. Однако есть вероятность, что футболист к этому времени успеет восстановиться и набраться сил.

Напомним, что недавно Иммобиле повторил рекорд Серии А.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:55
Неужели и он коронавирус подцепил?? Один футболист уже умер от этой заразы.
Домагой
Домагой ответил Дон Диего
сегодня в 15:43
А я говорил. Иммобилю заставят сдуться ради бомбардира ювентуса. Вот и пошли болячки, щас ещё в запой уйдёт. Дискву на пару матчей впаяют.
Мне профили вычищают. И старые, и новые сразу в перманент. Увидимся только при веселье, которое будет каждый день в пересменку утреннюю.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Дон Диего
сегодня в 15:25
Скорее ювентийцы заразили коронавирусом
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 15:00
А я говорил. Иммобилю заставят сдуться ради бомбардира ювентуса.

Вот и пошли болячки, щас ещё в запой уйдёт. Дискву на пару матчей впаяют.
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 14:56
Здоровья!
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