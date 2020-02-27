Организаторы не ожидают проблем из-за коронавируса на матче Польша - Россия

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сегодня, 15:00

Пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квиатковский сообщил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на организацию товарищеского футбольного матча между сборными Польши и России.

Игра Польша - Россия должна пройти 2 июня в Варшаве.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом. Но наш матч намечен на 2 июня, поэтому до него еще много времени. И на данный момент мы не ожидаем каких-либо проблем на игре.

Ранее стало известно, что матч Молдавия - Россия не будет перенесен из-за коронавируса.