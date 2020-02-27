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Организаторы не ожидают проблем из-за коронавируса на матче Польша - Россия

сегодня, 15:00
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия02.06.2020 в 01:00 Не начался

Пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квиатковский сообщил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на организацию товарищеского футбольного матча между сборными Польши и России. 

Игра Польша - Россия должна пройти 2 июня в Варшаве.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом. Но наш матч намечен на 2 июня, поэтому до него еще много времени. И на данный момент мы не ожидаем каких-либо проблем на игре.

Ранее стало известно, что матч Молдавия - Россия не будет перенесен из-за коронавируса.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:48
Неужели коронавирус продержится до июня.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:24
Корона вирус не пройдет
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 15:22
Правильнее Квятковский (Kwiatkowski). Я немного знаю польский язык
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