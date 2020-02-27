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Жуниньо: «Никто не ожидал, что мы победим „Ювентус“»

сегодня, 11:54
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано прокомментировал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был почти идеальный вечер. Никто не ожидал, что мы победим «Ювентус», поэтому мы очень довольны результатом. Мы провели идеальный первый тайм.

Было очевидно, что туринцы будут сопротивляться после перерыва, ведь они очень сильная команда. Поединок показал, что у нас тоже есть сильные качества и талант, на которые можно рассчитывать. Мы хотим пройти дальше в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:27
А слабо не проиграть в Турине?
BagioR
BagioR
сегодня в 13:11
Почему никто? Я ожидал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:03
Иногда везет.
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 12:56
Выползающие за счет судей да поражены будут.
112910415
112910415
сегодня в 12:54
а давайте ещё раз !
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 12:07
Надеюсь в 1/4 пробьётесь.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:03
Даже Роналду не ожидал что перед игрой не занесут судье чемоданчик.
Как результат: Ноль пенальти - ноль голов.
drug01
drug01
сегодня в 12:03
Первый шаг сделан теперь ждем второй!!!!
Aniva
Aniva
сегодня в 11:56
Просто Ювентус зажрался от больших денег.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:55
Удачи вам против произвола!
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