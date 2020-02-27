Жуниньо: «Никто не ожидал, что мы победим „Ювентус“»

Спортивный директор «Лиона» прокомментировал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был почти идеальный вечер. Никто не ожидал, что мы победим «Ювентус», поэтому мы очень довольны результатом. Мы провели идеальный первый тайм.

Было очевидно, что туринцы будут сопротивляться после перерыва, ведь они очень сильная команда. Поединок показал, что у нас тоже есть сильные качества и талант, на которые можно рассчитывать. Мы хотим пройти дальше в Лиге чемпионов.