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Ван Бастен: «В „Милане“ я чувствовал себя частью семьи»

сегодня, 11:28

Бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен вспомнил про свой опыт выступлений за «Милан»

В «Милане» я чувствовал себя частью семьи. Вместе мы прожили целую жизнь. Вы видели, что я родился там как игрок и как человек. Вы видели, что я расту там. К сожалению, вы видели и мой конец.

Я был убежден, что буду вечно играть, что остановлюсь в лет 38. Сперва я не понимал, что происходит с моим здоровьем (Марко завершил карьеру из-за серьезной травмы колена - прим.). Я был слишком сосредоточен на плохом самочувствии. Поэтому это коснулось и футбола. У меня никогда не было ответа, что же произошло на самом деле.

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Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 11:57
ну сейчас середняк на своем законном месте,без судей и темных делишек берла,типичный спал
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