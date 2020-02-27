Ван Бастен: «В „Милане“ я чувствовал себя частью семьи»

Бывший нидерландский футболист вспомнил про свой опыт выступлений за «Милан».

В «Милане» я чувствовал себя частью семьи. Вместе мы прожили целую жизнь. Вы видели, что я родился там как игрок и как человек. Вы видели, что я расту там. К сожалению, вы видели и мой конец.

Я был убежден, что буду вечно играть, что остановлюсь в лет 38. Сперва я не понимал, что происходит с моим здоровьем (Марко завершил карьеру из-за серьезной травмы колена - прим.). Я был слишком сосредоточен на плохом самочувствии. Поэтому это коснулось и футбола. У меня никогда не было ответа, что же произошло на самом деле.