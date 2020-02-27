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Инфантино представил план развития ФИФА на ближайшие годы

сегодня, 12:49

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил план развития организации под названием «Видение 2020-2023: Как сделать футбол по-настоящему глобальным».

После посещения более 100 стран с тех пор, как четыре года назад я был избран президентом ФИФА, считаю, что у нас есть много работы, чтобы сделать футбол по-настоящему глобальным. Мое видение состоит в том, чтобы организация помогла развить футбол во всех регионах нашего мира. Уравнение кажется мне довольно простым: мощная и популярная на всей планете игра не может быть представлена на самом высоком уровне лишь в нескольких регионах. Ключевая миссия для всех нас — по-настоящему глобализировать, популяризировать и демократизировать футбол на благо всего мира.

Ранее стало известно, что ФИФА создаст фонд финансовой поддержки игроков.

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drug01
drug01
сегодня в 13:04
Планы громадные!
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