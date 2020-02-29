Инфантино: «Нужно сделать более понятным правило определения офсайда»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что нужно пересмотреть правило определения офсайда:

Я за то, чтобы по-новому взглянуть на это правило. Необходимо разобраться, можно ли помочь как-нибудь помочь. В некоторых ситуациях тяжело определить, был офсайд или нет. Нужно разобраться, как можно правило определения офсайда сделать более понятным, может быть, предусмотреть какой-либо просвет.

В Италии, Испании, Германии, Португалии споры об определении офсайда не связаны с ВАР. Возможно, что дело тут в самом правиле, его применении, а также применения в целом видеоповторов.