Дини: «Понимаем, что технически мы не так хороши, как „Ливерпуль“»

Нападающий и капитан «Уотфорда» Трой Дини поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» в матче 28-го тура АПЛ.
Наше лучшее выступление. За последние несколько недель нам порой не везло. Наши парни показали игру высокого качества.
Мы реалисты, мы понимаем, что технически мы не так хороши, как «Ливерпуль». Мы знаем, в каком положении находимся, и боремся за место в АПЛ. Просто делаем то, что должны делать, изо дня в день. Результаты не задались в этом сезоне, но, к счастью, это был отличный день для нас.