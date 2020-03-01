Морено: «Никогда не говорил, что цель „Монако“— это еврокубки»

Главный тренер «Монако» прокомментировал итоги матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).

Это была хорошая игра с отличными моментами. Мы уже пять матчей не проигрываем, это важно. Теперь нам необходимо одержать победу в Ницце на следующей неделе. Это будет очень сложно. В матче с «Реймсом» мы сделали всё, чтобы победить.

У меня нет претензий к игрокам. Мы имели множество шансов забить. Сейчас я думаю лишь о победе в следующей игре и не смотрю в турнирную таблицу. Никогда не говорил, что цель «Монако»— это еврокубки.