ГлавнаяНовости

Пирсон: «Нужно заслужить право обыграть такую команду, как „Ливерпуль“»

01 марта 2020, 09:34
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» в матче 28-го тура АПЛ.

Я хочу, чтобы игроки наслаждались этим, чтобы это оживило наш сезон. Это зависит только от нас. На этой неделе мы снова будем очень усердно работать, чтобы добиться результата в следующей игре. В таких ситуациях нужно держать себя в руках. В последние недели нам было трудно набирать очки, но мы показали высокую производительность. Ты должен заслужить право обыграть такую команду, как «Ливерпуль».

Игроки «Уотфорда» показали блестящую игру с точки зрения сплоченности на поле — мы показали дисциплину, когда у нас не было мяча.

Каждый из наших игроков показал то, что мог и должен был показать, и это меня радует больше всего на свете.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»
Сегодня, 04:50 Комментарии0
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Juve14
Juve14
01 марта в 10:41
P. S. Я всегда говорил что вандырк это просто распиаренное...... то что не тонет в общем. Путем пиара и возвеличивания, нарисованных нелепых "рекордов" хотели выдвинуть это на ЗМ, чтобы пустить пыль в глаза нашли худшего из лучших чтобы сказать что Месси то был лучше него, значит Месси ЗМ))) цирк в общем, он и Кьеллини то не превзойдет никогда не говоря о других
Juve14
Juve14
01 марта в 10:29
Тьфу ты! Надо больше заплатить судьям (если это возможно) чтобы судили справедливо, безпристрастно, тогда этот середнячок любой обыграет, на Атлетико два заноса или три судейскому корпусу приготовили, на матч с Уотфордом занести не осталось, результат мы видели) РАЗГРОМНОЕ!!! СУХОЕ!!! ПОРАЖЕНИЕ ОТ АУТСАЙДЕРА!!! ХАХАХА))) истинное лицо ливерки проявились когда потребовалось больше денег на игру в ЛЧ занести)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100