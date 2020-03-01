Пирсон: «Нужно заслужить право обыграть такую команду, как „Ливерпуль“»

Главный тренер «Уотфорда» прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» в матче 28-го тура АПЛ .

Я хочу, чтобы игроки наслаждались этим, чтобы это оживило наш сезон. Это зависит только от нас. На этой неделе мы снова будем очень усердно работать, чтобы добиться результата в следующей игре. В таких ситуациях нужно держать себя в руках. В последние недели нам было трудно набирать очки, но мы показали высокую производительность. Ты должен заслужить право обыграть такую команду, как «Ливерпуль».

Игроки «Уотфорда» показали блестящую игру с точки зрения сплоченности на поле — мы показали дисциплину, когда у нас не было мяча.



Каждый из наших игроков показал то, что мог и должен был показать, и это меня радует больше всего на свете.