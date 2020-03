Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» во встрече 28-го тура АПЛ .

«Ириски» открыли счет на 4-й минуте после того, как голкипер «красных дьяволов» неудачно выбил мяч. Испанский страж ворот попал в форварда «Эвертона» , после этого мяч отлетел в ворота.

С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу. 29-летний испанец сравнялся с лидерами по этому показателю — вратарями «Ньюкасла» и «Арсенала» .

7 — David De Gea has made seven errors leading directly to an opposition goal in the Premier League since the start of last season, the joint-most alongside Martin Dubravka and Bernd Leno. Shocker. pic.twitter.com/WNoCTxhxds